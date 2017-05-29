【马华大山脚、峇眼及峇都加湾区会妇女组千人联欢宴】陈德钦：垃圾没分类非大罪 有必要闯屋开罚单吗？

（大山脚29日讯）马华槟州联委会主席拿督陈德钦质问，垃圾分类只涉及环境卫生问题，并不是犯上滔天大罪，当局有必要像“飞虎队”一样硬闯家门开罚单吗？

他说，马华支持槟州政府推行环保及垃圾源头分类，但质疑其中的执法权限，即地方政府执法人员可进入屋子检查。

“这就是一党独大后的州政府，来届大选就让马华有机会进入州议会，有效地监督州政府。”

他周日出席马华大山脚、峇眼及峇都加湾区会妇女组，联办党庆68周年、双亲节、三八妇女节千人联欢晚宴，及三大机构歌唱比赛的活动上，这么说。

槟州源头垃圾分类即将在本周四（6月1日）进入执法，槟岛市政厅及威省市政局日前同步拉队突击社区检查居民是否有分类垃圾，槟岛市政厅城市服务部门主任穆巴拉克提醒，在2016年槟岛市政厅垃圾分类及回收服务执照条例下，执法员有权力进屋检查，鉴定住户有无执行垃圾分类。

较早时，陈德钦说，马华要在槟州的政治格局中取得立足点，最重要的工作理念就是党内部的团结，槟州马华在今年一月重组，由本土人掌权后，过去4个月来全面启动内部团结机制，已找回7万名党员，凝聚力量把票投给马华。

王赛之：把华裔反对党 送进槟州议会

大会开幕人马华妇女组主席拿督王赛之表示，过去9年，州政府在没有任何华裔反对党州议员的监督下，已产生一连串讨好穆斯林的政策。因此，她盼望槟州华裔子民将华裔反对党送进槟州议会，以维护华裔的权益。

也是首相署促进国民团结事务顾问的她举例，槟城是唯一及国内首个设立伊斯兰医院的州属，这已为全国立下不良先例；接着，过去8年，州政府给华人庙宇及非伊教团体的拨款仅770万令吉，然而给伊教的拨款则是6倍以上，约4亿5000万令吉。

黄秀金：女性力量不容忽视

马华妇女组总秘书兼槟州妇女组主席拿督黄秀金则说，今天，妇女占全国人口的50%，这股力量对国家社会的建设是不容忽视的，数据显示不管是国州议席，女性选民人数比男性多，因此女性手中一票非常重要，足以主宰谁当政府。

吴瑞音：打击无损斗志

大会主席兼马华大山脚区会妇女组主席吴瑞音希望来届大选派出的马华候选人拥有一定的信誉，以让华社对马华重拾信心，虽然上届大选对该党的打击很大，但无损斗志，拥有承担的勇气是一个政党应有的基础。

当晚三区会妇女组派出24人参与歌唱比赛，包括各区会主席即吴瑞音、峇眼区会的郑丽菁及峇都加湾区会的黄水芝也亮相展现歌喉，引来热烈掌声。当晚黄水芝代表赠送礼袋给在场最年长的3名长辈，即91岁的林炳林、83岁的王来枝、80岁的陈珍珠。

出席者包括大会顾问兼峇都加湾区会主席拿督陈利发、大山脚区会顾问准拿督刘一端、署理主席王嵣荃、国阵槟州妇女组主席拿督吴秀丽、本区华团代表包括海南会馆主席陈文海、韩江公会主席拿督黄持忠、北马渤海堂高甘吴宗祠主席拿督斯里吴春锦等。

歌唱比赛成绩：区会妇女组主席比赛：冠军：吴瑞音，亚军：郑丽菁，季军：黄水芝；三区会妇女组比赛：冠军：李春音，亚军：黄亚蔓，季军：刘宝珠，殿军：王莲玉，服装奖：王莲玉，台风奖：王丽华。