【威省市局月常会议】麦慕娜：街边小贩若逝世 营业执照可转外籍配偶 北马新闻

（大山脚29日讯）除了允许聘用外籍员工、外籍配偶或永久居民充当助手，威省市政局如今也通融本地街边小贩的外籍配偶，在前者逝世后，可将其营业执照转为其名下，以便得以继续依靠经营档口生意来维持生计。

市政局主席拿督麦慕娜周一在月常会议后召开记者会宣布最新已修改的“市政局辖下巴刹及食肆摊位、商业单位及街边小贩聘用外籍人士/永久居民政策”。

她说，当局在3月30日的月常会议通过了有关政策的初版，却引起一众小贩商家的反对，因此展开民调，并在参考民意后作出一些修改，最新的版本在今日的月常会议获得市议员的通过。

她指出，在最新的版本下，市政局辖下巴刹及饮食中心档口（Gerai Milik MPSP），可聘用外籍人士或外籍配偶/永久居民充当助手，不过，禁聘外籍人士掌厨，之前的建议是完全不能聘用。

她说，聘请他们充当助手须符合条件，即遵守移民局及我国法律的要求，备有相关文件，须符合卫生局条件，即注射疫苗及出席食物管理课程。

“至于私人商业单位（Premis Perniagaan），包括私人餐馆和海鲜餐厅，在市政局上门检查时，本地员工须占至少30%。”

她说，街边小贩（Penjaja）则不可聘用外籍人士/永久居民，街边小贩的范畴包括夜市、郊区市集、农业市集、早市、斋戒月市集、流动小贩、固定小贩、餐车及服务车。

市议员方美铼对此补充，以上措施并不包括在本地出生持有永久居留证(红色身份证)的居民，若他们欲成为小贩助手，只须符合市政局的条件。

麦慕娜续说，在私人食肆营业的小贩，同样的须有至少30%本地员工。

“本地街边小贩的外籍配偶可充当助手，协助另一半经营生意，但须时刻在本地配偶的陪同下工作，外籍配偶欲充当助手，须向市政局出示结婚证明及身份证。”

“本地街边小贩逝世后，其外籍配偶可以申请将营业执照转为名下，条件是申请时须出示结婚证及本地配偶的死亡证。”

斋戒月期间午休半小时 傍晚5时后仅开放2柜台

麦慕娜说，斋戒月期间，市政局会把原本为时1小时的午休时段缩短至半小时，因此市政局员工将提前半小时下班，这项调整将影响柜台操作，请市民注意。

她说，平日傍晚5时至5时30分，会有4个柜台在操作，调整后，只剩下2个柜台会在傍晚5时至5时30分提供服务，她希望市民给予谅解，而这调整仅在斋戒月期间，之后就会恢复如常运作。

根据时间表，斋戒月期间，市政局周一至周四的午休时段为下午1时至1时30分，周五则是12时30分至2时30分。

营业单位转租外籍人 当局撤销持牌者执照

“若发现持牌者将市政局辖下的营业单位转租给外籍人士做生意，当局会毫无顾虑地撤销其营业执照。”

麦慕娜提醒市政局辖下档口租用者及持牌者一旦被发现违例，当局将被充公其物品，作为呈堂证物。

她说，当局可在没有发出任何警告通知书，及获得市政局主席的充公令下，直接充公外籍人士的生意用品。

她说，该政策将在7月1日正式开跑，由于这是当局参考民调后重新检讨的政策，因此希望各界尤其是商家及小贩遵从。