王超群促教部透明化心理评估测试 正视临教不被录取事件 国内新闻

（云顶29日讯）教总主席拿督王超群促请教育部正视和解决临教因心理评估测试不过关，而不被录取进入假期师训班事件，并认为教育部不能够单凭这项测试就否决临教进入假期师训班的机会，这是非常不公平。

“教育部去年宣布再次为华小临教开办假期师训班，就在临教们以为可以顺利进入假期师训班，成为合格老师之际，却发生了多达27%，约90多位临教在心理评估测试不过关，而不被录取的事件。”

他认为，这将严重打击这些临教对教育的热忱。他说，教总认为，既然这些临教都已在校执教，因此当局必须从各方面的表现来作出遴选，包括临教这些年来在学校的服务表现、校方的评估及校长的推荐等等，都应该作为遴选的条件，这样才是公平对待临教。

教总也促请教育部透明化处理有关的心理评估测试，包括公布有关的成绩，让临教知道不被录取的原因，并彰显教育部的公信力。

王超群说，内阁在1988年通过了“四一方案”作为华小5个行政高职的条件，即：“华小的4个高职，包括校长、第一副校长、第二副校长和下午班主任，都必须具备SPM或初级教育文凭或相等资格的华文资格”；至于第5个高职，即课外活动主任，虽然不需要拥有正式的华文资格，但却必须懂得华语华文。

他是在2017年第66届教总会员代表大会上，如是披露。出席者也包括第一副主席拿督黄天良、副主席李毅强、黄绍轩（彭亨教联会主席）、苏立良（柔佛教联会主席）、赖日新（砂拉越教联会主席）、秘书长陈清顺、财政谢立意。

探讨KSSR课程落实概况

另外，王超群指出，随着KSSR 课程已经全面在小学落实，教总认为有必要对KSSR课程在华小落实的概况，包括课本内容、教学模式、评估与考试、学习成效、师资培训等各方面进行资料收集、调查和研究工作，从教育专业的角度，以及根据实际的情况，进行全面的探讨，并提出建设性的看法，以解决华小所面对的问题，同时也确保KSSR课程的有效落实，并全面提升华小的素质。

他说，有鉴于此，教总将连同全国校长职工会展开“KSSR课程在华小落实的概况—调查与研究”计划，预计会在今年11月份完成。

“我们会适时对外公布有关的研究报告，让华社了解华小的最新概况；同时也会向教育部提呈建议书，以针对相关的问题进行检讨，并作出必要的改善，以加强KSSR课程在华小的落实，并达到教育改革的目标。”

促教部发正式通令 正副校长须具华文资格

王超群要求教育部发出正式通令，明文规定华小正副校长必须具备大马教育文凭（SPM）华文优等的资格，以符合华小的实际需求。

他披露，近年，陆续发生多起相关人员被擢升为华小校长或副校长时，因为华文资格问题而引起的争议，包括校长和副校长需要考获大马教育文凭华文优等或是及格，又或只需在初级教育文凭（SRP/PMR）考获华文优等或及格就行。

他说，一些州教育局甚至表示，华小校长不需要任何有关华文资格的正式文凭，只要会听、会讲、会写华文就可以了。

他认为，这对华小而言是非常严重的事，而且这可能是有关当局投石问路，若不加留意，就会对华小造成巨大的伤害。

他说，虽然教育部一直沿用内阁这项方案委派华小的正副校长，但却没发出正式通令。

他认为，由于“四一方案”不完全符合华社的意愿，而且是根据30年前的情况所制定，所以已不符合时宜。

“因此，教育部必须根据目前的实际情况，重新制定升任华小校长和副校长所必需具备的华文资格，并发出有关的通令，让各造有所依循。”

他说，教总和全国校长职工会一致认为，基于目前申请师范课程华小组的学员都必须具备SPM华文科优等的成绩，因此议决华小5个行政高职，都必须具备SPM华文科优等的资格，以符合华小的实际需求。

他说，教总及全国校长职工会已经向张盛闻副部长反映这个问题，要求发出正式通令，明文规定相关事项。

华社应关注国际学校发展 推动华教须与时并进

王超群披露，国际学校学生人数从2010至2016年间已激增170%，而华社在积极推动华教发展同时，也必须关注近年来国际学校蓬勃发展趋势。

他认为，如果华小和独中如要提升本身的竞争力，办学者就必须更加努力和与时并进，根据时代需求做出相应的改革，以全面提升教育的素质，打造具有特色的校园文化，以继续作为家长和学生首选的学校。

他披露，自教育部在2012年批准国际学校全面开放让大马公民报读，就吸引各族群的家长把孩子送到国际学校就读。

“教育部资料显示，2010年共有57所国际学校（包括中学和小学），到了2016年已增加到116所，超过1倍；而学生人数则从2010年约2万人，激增到2016年的5万4000多人，增加幅度高达170%。”

王超群说，国际学校都是采用外国，如英国、美国、澳洲和加拿大的课程，英文为主要教学媒介语，还可根据本身的情况，设置其他的相关课程。

他说，虽然国际学校收费昂贵，但越来越多有经济能力的家长把孩子送到国际学校，主因除了是让孩子接受英文源流的教育，同时也是为了减轻孩子的压力，希望孩子能够快乐学习。

“我国教育制度过于注重考试，学生面对很大的学习压力，而在国际学校因为不需根据政府的课程，因此压力较小。不过，随着国际学校的蓬勃发展，会否对国家教育制度和国家教育的发展带来冲击？又会对华小及独中带来怎样的挑战？这都是值得探讨。”

政府没理由不准增建独中

不过，他认为，既然政府鼓励国际学校的设立，政府就没理由不批准增建华文独中，因为国际学校也没有采用政府的课程。

“有鉴于此，教总促请政府重新检讨当前的教育法令，并作出必要的修订，允许增建华文独中，以公平对待华文独中，而且这也是广大华社的意愿。与此同时，教总也促请政府早日承认独中统考证书，以作为进入公立大专及公共机构服务的资格之一。”

尊孔独中校地问题 双方应该坐下来谈

近日尊孔国民型中学与尊孔独中因校地问题而闹上法庭，对此，教总主席拿督王超群认为，站在爱护华教的宗旨上，双方应该坐下来谈，以寻求一个可接受和解决的方案。

“不管是国民型中学或是独中，在校地的课题上，都应该坐下来谈。”

他是在接受媒体访问时，如是披露。王超群认为，这起事件不应该闹上法庭，也没这个必要。

“只要大家目标一致，心平气和坐下来谈，相信可找到解决方案。”