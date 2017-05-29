最后3站中华总校 祟光 金星 走透15校分享 活动&旅游

（大山脚、北海、威南29日讯）经过一个月巡回分享，《光华日报》与Yeo’s杨协成联办的“健康教育，飞跃校园”分享会终于完成拜访15间学校的使命，总共有6156名师生受惠，而最后一站的是金星小学，共有833名师生在活动中受惠。

本报与Yeo’s杨协成联办的“健康教育，飞跃校园”分享会的第13站是北海中华总校、第14站为威南爪夷的祟光小学，终点站，即第15站的则是金星小学。

金星参与师生人数最多

值得一提的是，金星小学也是活动巡回15所槟威华小以来，参与师生人数最多的学校，一共有727名学生及109名的老师参与。

本报公共事务部经理邱智坚及Yeo’s杨协成校园特工、法律与企业事务负责人尤舒婷，受邀为学生们主讲，分享有关《光华日报》创办起源及肠胃保健的信息。

此外，两名主讲人也和在场的学生进行有趣互动，并在抢答环节送出Yeo’s Yeogurt饮料予获奖学生。

尤舒婷教学生保护肠胃

Yeo’s杨协成校园特工、法律及企业事务负责人尤舒婷在分享会上，指导学生保护肠胃的方法，即早晨空腹饮温水，摄取各色蔬果及饮用美味健康的Yeo’s Yeogurt。

这项活动由Yeo’s杨协成与《光华日报》首次联合呈献，活动从4月25日开始在槟威两地共15所学校进行分享，旨在鼓励学生培养阅报习惯，并传达有关消化系统、肠胃健康的宝贵资讯。

活动当天，该校师生每人获赠一份《光华日报》，每名师生也获得一份Yeo’s Yeogurt乳酸菌饮料。Yeo’s Yeogurt备有6种口味，即原味、葡萄、鲜橙、荔枝、青苹果及芒果风味，富含全脂奶粉的补益，可让学生补充营养如蛋白质、钙质及维他命B2。

随着本站的顺利进行，共15站的“健康教育，飞跃校园”分享会也圆满结束。

当天出席者尚有本报威中、吉南、威南暨北霹雳经理黄田伟，光华日报市场有限公司经理叶衿绣、副经理梁浩辉，以及威中发行营业主任范荣伟。