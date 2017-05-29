育才“小学生剪辑赛” 可欣珂晴伟弘夺特优奖

（槟城29日讯）“小学生剪辑比赛”校园推广活动来到第7站-育才小学，练可欣、吴珂晴和邹伟弘夺得“校园推广”比赛特优奖。

优秀奖得主有郭柏宏、刘倖羽、林芊妏、林诗璇和王莉琳。

当天，由该校华文科主任蔡贞然和第一副校长郑秀群颁奖给得奖者，由本报业务促进暨节目策划副经理洪玉璇和高级执行员黄秋柳陪同。

这比赛由光华日报主办，槟州华小校长理事会和槟州华校教师会协办，主要赞助人为骆锦地先生。支持单位有向阳企业有限公司和通源贸易有限公司。

5月主题为环保、6月科技、7月文化、8月体育。

这比赛公开给在籍小学生参加，细则包括（1）须剪下每周二刊登的表格，填妥后，黏在剪辑簿封底交上。（2）剪报须采用《光华日报》2016年至今的新闻和照片，或光华e报下载的新闻照片（3）所有剪辑簿上剪报，须注明：《光华日报》和刊登日期。（4）每份剪报作品一定要有感想，可电脑打字或手写。（5）必须使用A4纸张，字体16 pt (楷书，如以电脑打字) 。

这次比赛有分2组：个人赛（作品页数至少10页），组别赛（页数至少15页），不包括封面封底。每月设有10份入围奖和冠亚季军，每月冠亚季军有奖金150、100、50令吉，入围奖则有20令吉奖金（共10份），以及奖杯和奖状。组别赛（2至3人参赛），设有冠亚季军，奖金是200令吉、150令吉和100令吉，及奖杯和奖状。另设“最佳表现学校”及“最佳表现指导教师奖”。

这次比赛，内容60分（包括剪报内容及注明刊登日期20%、感想20%，以及作品组织能力如目录、页数分类等20%）；设计40分（包括封面10%、内页10%、美观10%、创意10%）。

每月作品须在每月30日前交上，或交到附近光华日报办事处，或者寄到：小学生剪辑比赛，光华市场有限公司，19, Lebuh Presgrave, 10300 Penang。详情可致电玉璇04-2612312（分线328）或秋柳（分线329）询问或浏览www.kwongwah.com.my。