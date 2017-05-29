光华阅报计划开跑 北海区6华小参与 活动&旅游

（北海29日讯）光华日报2017年度北海区华小学生阅报计划开跑，北海文华国际青年商会赞助，6华小学生参与增进常识，并从中掌握华文。

是项活动获得北海光华学校、励华学校、中华一校、中华二校、中华总校及麦曼珍华小师生参与，在各校副校长及教师带领下，学生们踊跃出席周三举行的推展仪式，共同参与我爱阅读绿化校园计划。

主办与赞助活动的北海文化青年商会，其会长杨越能表示阅读习惯与环保的意识，均从小开始培育。他说，学生们得学会掌握时间阅读，方能增进学识。

他表示，阅读活动亦能加强师生之间的联系及交流，通过光华e报的平台，提供教师适当的教材。

活动筹委会主席林金励表示，希望活动能让学生们爱上阅报，并成为推广者分享阅报的好处，影响身边的家人、朋友成为阅报社群。

他亦表示，报章新闻是负责任的，比网络新闻带有正面的讯息。

北海中华二校副董事长陈子铭表示，阅读报章是增进知识，也是增强对华文的掌握与认识。

他说，培养阅读好习惯将协助学生增进对时事的掌握，分辨真假。

他表示，光华日报经有107年历史，是世界悠久的华文报章，因而希望各校师生们踊跃参与阅读计划。

本报威省新闻中心经理李建苇则表示，光华日报已迈入１报４网的时代，因而鼓励学生们多阅报章，也从中认识华文，学习中文，增进写作能力。

会上，林金励及杨越能亦代表北海文华青年商会移交赞助报章及光华e报予北海光华学校洪帘焮、北海励华学校吴有福副校长、北海中华一校冯仙玉、北海中华二校林嫒芬、北海中华总校郑椿磬副校长及北海麦曼珍华小戴会郿。

李建苇亦赠送感谢状予杨越能。出席北海文华青年商会包括辅导会长林寿馨，秘书长陈钰汶，财政林金励，法制顾问方裕利，社区发展副会长赖仪雯等。

较后时，出席的学生亦踊跃参与时事问答环节，努力的从主持人手中争取赢奖的机会。

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