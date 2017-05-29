华坚冯力士穿球鞋封帝 康城影后片酬比男二低 娱乐新闻

（康城29日讯）据台湾苹果日报与台湾自由时报报道。第70届康城影展今天划下句点，美国性格男星华坚冯力士（Joaquin Phoenix）以《You Were Never Really Here》中帮助少女摆脱人口贩子魔掌的退休军人一角，荣登康城影帝。他上台后说：“我真的没料到……”还对自己脚上的休闲鞋感到很不好意思，“我的皮鞋已经搭飞机先走了”。德国女星戴安克鲁格（Diane Kruger）则以讲述复仇的《In the Fade》封后，该片也是戴安从好莱坞回归德国后所演出的电影，证明了自己的演技与实力，但她却揭露在好莱坞时，也遇上了带有性别歧视意味的“同工不同酬”状况，在美国所拿到的最高片酬竟比男二还来得低！

最高荣耀金棕榈奖颁给瑞典片《The Square》，最佳导演颁给《The Beguiled》的苏菲亚哥普拉（Sofia Coppola）；今年康城还特别立了一个“康城70周年奖”，得主是今年有4部电影参展的澳洲影后妮歌洁曼（Nicole Kidman）。

范冰冰闭幕放大招 美臀快被看光

据台湾自由时报报道。范冰冰是本届评审团成员，闭幕时，她穿着一身海蓝色“透视仙子装”，从正面看，其装扮稍嫌保守，但是她一转身，透视的裙子让美臀崭露无疑，惊艳了所有观众。许多网友表示：“范冰冰果然闭幕放大招。”大胆的穿着，让网友非常佩服。