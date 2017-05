华坚冯力士穿球鞋封帝 康城影后片酬比男二低 娱乐新闻

(康城29日讯)据台湾苹果日报与台湾自由时报报道。第70届康城影展今天划下句点,美国性格男星华坚冯力士(Joaquin Phoenix)以《You Were Never Really Here》中帮助少女摆脱人口贩子魔掌的退休军人一角,荣登康城影帝。他上台后说:“我真的没料到……”还对自己脚上的休闲鞋感到很不好意思,“我的皮鞋已经搭飞机先走了”。德国女星戴安克鲁格(Diane Kruger)则以讲述复仇的《In the Fade》封后,该片也是戴安从好莱坞回归德国后所演出的电影,证明了自己的演技与实力,但她却揭露在好莱坞时,也遇上了带有性别歧视意味的“同工不同酬”状况,在美国所拿到的最高片酬竟比男二还来得低!

最高荣耀金棕榈奖颁给瑞典片《The Square》,最佳导演颁给《The Beguiled》的苏菲亚哥普拉(Sofia Coppola);今年康城还特别立了一个“康城70周年奖”,得主是今年有4部电影参展的澳洲影后妮歌洁曼(Nicole Kidman)。

范冰冰闭幕放大招 美臀快被看光

据台湾自由时报报道。范冰冰是本届评审团成员,闭幕时,她穿着一身海蓝色“透视仙子装”,从正面看,其装扮稍嫌保守,但是她一转身,透视的裙子让美臀崭露无疑,惊艳了所有观众。许多网友表示:“范冰冰果然闭幕放大招。”大胆的穿着,让网友非常佩服。