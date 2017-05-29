配对社交网遇痴情汉 女承包商饱受恐吓诽谤 国内新闻

（芙蓉29日讯）痴情汉通过“配对社交网”结识一名貌美装修设计公司承包商后，因求爱不遂，半年来不断通过网络恐吓及诽谤女承包商，包括四处发布女承包商是“芙蓉淫娃”，以及贩卖毒品的不实消息。

32岁的女承包商简淑婷近期因不堪痴情汉恐吓要向她泼镪水，以及杀死她，向森州马华公共服务及投诉局主任李留辉求助，希望能够摆脱痴情汉的骚扰。

她称，本身是在去年6月通过“Sweet Ring”配对社交网认识一名来自槟城的43岁华裔男子“阿Win”，对方在一间按摩院担任看场员，两人初时通过脸书私讯联系，接着也用微信交谈。

“后来他有告诉我想要和我交往，但我没有这个意思，便拒绝他，之后我们还是一直有联系，我只当他是朋友。”

她表示本身的脸书户口有5000名追随者，阿Win非常熟悉她的动向，她曾在脸书发帖指自己将前往怡保探望生病的阿姨，结果阿Win特地从槟城到怡保与她见面，随后一直希望能够与她交往。

因爱成恨 四处在脸书诋毁

简淑婷表示因不堪阿Win的死缠烂打，便在脸书和微信拉黑对方，但对方最后竟然因爱成恨，不仅四处在脸书诋毁她，甚至还利用她的照片和资料开设3个网络买卖专页，还把她列为管理人。

在网络买卖专页内，阿Win甚至发布简淑婷有贩卖毒品，并注明她的电话号码。

从专页所见，阿Win非常认真在经营这个专页，专页不时更新，除了贩卖毒品，也有简淑婷专业的装修设计，以假乱真。

由于不堪阿Win的行为，简淑婷前后4次报警求助，却迟迟没有下文。

直到今年4月，阿win向他道歉，称只要能够获得她的原谅，就不会继续这些恐吓的行为，为了息事宁人，简淑婷原谅阿Win，更让对方到芙蓉承接一项水喉维修工程。

“当时我是在脸书寻找水喉维修员，他说他会做，就带了一名男子从槟城搭巴士到芙蓉，并称身上没钱，要我汇款给他。”

她表示，首次汇款300令吉给对方，但阿Win称提款卡损坏，要求再汇款到另一个户头。

“虽然我当时有感到不满，但还是汇款给他，怎知，我后来却发现他根本不会维修水喉，便无奈要求他回去。”

不过，阿Win却不断向她追讨维修水喉的费用，导致她前后给了对方1200令吉，却仍遭对方到槟城警局报案，指简淑婷欠钱不还。

痴情汉神通广大 掌握一切资料

她表示不解为何对方如此神通广大，对她的一切资料了若指掌，就连她为此更换手机号码，对方也能查获她的新号码，包括她的身份证号码。

如今，阿Win甚至恐吓要向她泼镪水、杀她，委实教她感到惶惶不可终日。

针对此事，李留辉表示已向警方作出反映，要求尽快彻查此事，同时奉劝时下年轻人不要随便认识网友，以免后患无穷。#