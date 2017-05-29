入行42年笑看风云 谭咏麟当许冠杰是偶像 娱乐新闻

（吉隆坡29日讯）入行42年的谭咏麟，以“笑看风云”概括自己42年的演艺圈生涯，他直言：“在乐坛这么多年，经历起伏、风云暗涌，无论参与或旁观，都一直看着香港乐坛，所以算是笑看风云。”

香港乐坛“校长”谭咏麟来马为新华语专辑《欣赏》宣传，并难得举办分享会，还公开让歌迷发问，歌迷自然不会错过这个“逼供”的机会，谭校长及“歌神”许冠杰“世纪合体”，8月份在香港开演唱会，在分享会上有忠实歌迷追问何时会将演唱会搬来大马，他笑答：“看你们（歌迷）！”有歌迷希望他不要在农历新年除夕开演唱会，指因有很多粉丝要回家乡不能赴约，他笑笑说：“但是我在现场看到很多人（歌迷）喔！”有歌迷问说他会不会与独生子谭晓风同台演唱，他即刻答：“你坐下！”四两拨千斤拒答！



欣赏“沉默是金”的态度

提及许冠杰，他说一直以来都当许冠杰是偶像，并指一直最欣赏许冠杰“沉默是金”的态度，他自爆自己当香港演艺人协会主席时，曾经“误会”过许冠杰，“当时要赈灾，全部艺人一声令下都即刻出来帮忙，不过我请了许冠杰几次，他都没有反应，我当时心想，偶像为何会这样？后来从身边人才知道，他做善事都选择低调、“沉默是金”，那一刻我即刻明白了。”

问及如何用4个字来概括42年的演艺圈生涯，他答：“笑看风云，在乐坛这么多年，经历起伏、风云暗涌，无论参与或旁观，都一直看着香港乐坛，所以算是笑看风云。”他指自己是乐天派，每天都会保持正能量：“开心一天、不开心又一天，当然不会那么笨，一定要选开心啦，天天都选开心，心情就会自动调去开心模式的啦！”

谭咏麟这次的新专辑邀来包括张学友、刘德华、陈奕迅、五月天、孙楠、A-Lin、陈洁仪、李幸倪等10位来自香港、中国、台湾、大马及新加坡乐坛的实力歌手合唱，他指原本的计划中有16位歌手，惟因对方太忙、档期难配合或有一些已做过类似的企划而合作不成。问到6位“遗珠”是谁，他大笑说：“当然不能讲！”