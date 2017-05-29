为本地歌迷不插电演出 张智成化身“情感解忧师” 娱乐新闻

（吉隆坡29日讯）张智成感悟爱情不是遇到觉得对的人，对方就会跟你厮守终生，他希望大家珍惜身边的那个人，且行且珍惜。

张智成推出道18年的第9张专辑《18》，28日回马为专辑宣传，特在吉隆坡成功时代广场举办《18》签名会，吸引不少粉丝到场支持，他表示《18》这张专辑是他一个很好的成长记录，可以在这条神奇的音乐路里面做了这么多音乐，非常开心，并感谢一路以来所有在这行跟他一起走的朋友，他指这些回忆对他而言都非常重要。

张智成一出场，就先送上《瘀青》，之后邀来学生时代参加的音乐社团螺丝钉的学弟为他伴奏，以不插电方式现场演唱。他问现场歌迷想听什么歌，不料现场一片安静，让他忍不住打趣说：“没想到可以点歌是不是？你们有多久没来签唱会了？看你们的样子这么陌生，好像不太舒服的样子，大概有200年没来了吧？”

他表示，不插电演出这一段是他专程为大马歌迷而设，因为他不想只是做一般的签唱会，“如果没有音乐、没有唱歌、没有螺丝钉，可能就不会有张智成，所以就跟上一张一样，找了学弟来帮我伴奏。”他一连演唱《你爱上的我》、《快乐》、《在我记忆最深的地方》、《暗恋》、《很想你》及《我爱的人不爱我》，让现场粉丝听出耳油。越唱越嗨的他还开玩笑说：“今天可以一直唱一直唱，你们忘了今天是来了一场演唱会是不是？你们误会是签唱会是不是？今天不签名，哈哈哈哈哈哈！开玩笑，是我自己想唱。”

张智成被主持人问及是否找到牵手的人时直呼：“没有，牵不到！”他笑说：“不是遇到有点像的就要，也是要挑一下，而且你挑人的时候，人家也挑你，年轻的时候可以有很多东西挑，现在年纪大了就很少了。”主持人指他在感情上想很多，要找另一半要花蛮长时间，他听了笑说：“顺其自然啦，今天妈妈有来，不要乱讲话。”

张智成这次化身“情感解忧师”，演唱《我爱的人不爱我》前，他感悟谓：“爱情不是遇到你觉得对的人，就一定是跟你厮守终生的那个人，所以无论怎么样，珍惜身边的那个人，且行且珍惜。”