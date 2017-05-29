K韩 | 我的野蛮女友 火爆罗曼史 影视

剧名：《我的野蛮女友》

导演：吴振硕

编剧：尹孝齐

演员：周元、吴涟序、李正信、金允慧

类型：宫廷、爱情

集数：32集

剧情介绍

当人称“朝鲜国宝”、自尊心强、刻薄挑剔的京城男子代表人物建宇（周元饰），邂逅看似从美人图走出来的清纯美人，实际上却是爱翻墙、会醉酒外宿、拒绝王室一切繁文缛节的闯祸精惠明公主（吴涟序饰），一场火星撞地球般的火爆罗曼史即将上演……

她比全智贤更野蛮 周元被打到满身瘀青

改 编自车太铉和全智贤经典电影的同名韩剧《我的野蛮女友》，由周元、吴涟序、CNBLUE贝斯手李正信以及金允慧主演，讲的是朝鲜时代的恋情故事。男主角“建宇”（周元饰）是刻薄挑剔的天才书生，被送往清朝学习。返回朝鲜后，以清秀外貌吸引京城姑娘们的关心，从此觉得世上所有女人都会对他一见倾心，但偶遇了野蛮的惠明公主（吴涟序饰）后，一切都乱了调。

全智贤“野蛮女友”形象深植人心，吴涟序很有自信不怕被拿来作比较，她说：“剧情时空背景不同，所以我演出的女主角比起现代版本来说，还要更加野蛮撒泼！”

连周元都认证：“我没遇过能在我身上打出瘀青的女演员，吴涟序是第一个！”对吴涟序使出的“蛮力”印象深刻。

这是周元第一次演古装剧，刚开始还遇到了一点意外的障碍：“一开始戴笠帽总是挡住视线，行动很受限制。用了不少时间适应在戴笠帽的状态下行走、表达感情和讲台词，于是觉得拍了很多古装剧的前辈们真的好厉害。”

本剧是周元入伍前的最后一部作品，是为了粉丝的希望才接演。甫出席发布会后，已于16日入伍报到，正式展开兵役生活。周元当时在发布会上谈及即将入伍的心情，“对我来说，当兵是很理所当然的事。”他也坦言先前也会有些烦恼，不过在当兵前夕的感觉“心情很奇怪，内心比想象中还要平静。”

演戏经验相当丰富的李正信，饰演为人正直的美男子，他说：“这是我第一次演出这么正直的角色，跟我本身开朗的个性非常不同，是很大的挑战，演得很开心。”他还特地去学了武术，很有自信地说：“这是一个会偷走大家的心的暖男角色，请各位务必要收看！”