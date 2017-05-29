生命自救技术 增能量少生病 元气｜活力

撰稿/王康妮

摄影/曾国权

*有鉴于正确疗法将视病人年龄性别等状况而异，因此此版讯息仅供参考，不能作为诊断与医疗依据。



《生命自救技术》主要掌握的是生命的能量，即是体内的五脏六腑需要能量才能使其操作，而这种能量又被分为先天和后天。有了能量才会健康，若能量在体内能正常操作，那体内的气就会疏通，人就很少会生病。

《生命自救技术》是由来自中国的李延明所创下，新加坡养生书苑院长王伟明10年前在偶然机缘接触后，发现这项技术确实为健康带来很好的效果，因此便开始积极向他人推广。

这项技术并不是专用于治癌，但证明癌症最快的方法，普遍一般的病症都可被治疗。在这功法里有种功用叫做气化，在达到一定的量和质时，可以气化癌细胞。

量和质在这技术里是最重要的，如果没有掌握好，就无法发挥。所谓的量和质，量是站的时间；质则是入静，简单来说流汗生津发热是最基本的衡量标准。

在学习技术的过程中，毅力和专注力是最为重要，现代人通常先注重物质、再到家庭与个人健康，我们需要改变这概念，要把自己的健康放在第一，当你把自身健康放在第一时，你就会专注去训练。

癌病人一天最少练2小时

练习半小时称为一度功，这须视乎本身的身体状况才觉得练习多久，通常鼓励癌症病人一天练习最少4度功约2小时，普通人一天最少20分钟以上。在太阳下山之后，及上山之前是练习的最好时机。

《生命自救技术》普遍上适用于所有人，但刚动手术者、思路不清晰、年龄太小及孕妇怀孕6个月后则不宜练习。

当年母亲患上癌症，王伟明从亲戚那里获得一张《生命自救技术》的光碟，所以就开始自己练习。“这是很肤浅的行为，里面有很多重点都没有好好掌握，毕竟美国学苑太远了，不能带妈妈过去，可是却不能达到质和量。”

在母亲逝世之后，由于陪了她练了一段时间，加上碰巧马来西亚有开办这技术的讲座，借此纠正了他的错误学习方法，也使他更有信心的学习。由于对创办人的使命感到十分敬佩，因此更努力和不断的学习，每天至少花上2至3小时练习。

提及《生命自救技术》对自己的改变时，他说本身患有甲状腺亢进及胆固醇，须长期服药，早前有段时间已经停止服药，但由于近年过度消耗又再次发作，但目前逐渐在治疗中，也减少药量。

学习过程中，遇到最大的困难是身体疲劳和烦躁，但是必须面对和克服的。而且在练习的过程中，也要保持身心愉快，否则也无法达到效果。

“如果说一个人学习后康复了，可以说是幸运，两个人可能是碰巧，但如果是有很多人已经挽回健康和生命，这就不能说是幸运了，必须确定的说，这技术有一定的功能存在。”他呼吁病患们不要放弃自己，可以到该苑的网站学习，让自己重新掌握自己的健康。

勤练功抗癌

吕雅菁目前在美国总苑当了11年的义工，她在2004年被医生诊断患上第三期的低恶性度子宫内膜基质内瘤，那年她才28岁正值于花样年华。遭受晴天霹雳的她心里完全无法接受这事实，她自认为生活作息正常，一周运动2次，喜欢美食也享受生活，工作也没有太大压力。

同年，她在6个月内连续动了2次手术，当第二次动手术后，手拿着医生所给的报告，上面写着5年以后的存活率大概只有20%，在动了第2次手术后，她很坚定的告诉医生，她要离开医院，不想在继续接受化疗。

命运像是和她开了玩笑，但也留了一扇门给她。菁很幸运的吕雅菁有位朋友看过这本书，并介绍给她。她说，刚开始练习的第一天只练了2分钟，因为体力实在无法负荷。由于通过学习这项技术而康复的实证太多，不仅增加她的信心，也让她更加努力学习下去。

“在练习约2周后，身体产生了很大的变化，包括开刀后遗症、失眠头痛等症状都消失，这令我更想到美国亚特兰大看看，让更多朋友受益，把这技术带给更多人。”

在美国总苑学习5个月后，回到台湾做检查时，医生见到她第一句开口：“你还活着啊？”。检查报告所检验的结果是癌症已完全消失，身体也比以前更健康。

回想起患癌的那段时期，吕雅菁表示虽然在练功时会感到很辛苦，但由于更不想回去医院做化疗，所以必须好好的练功。

练后力改悲观情绪

自小患有哮喘病和鼻子敏感的周秀珍，在接触《生命自救技术》后，才发现原来患有慢性疾病与肺部机能不好有关，而肺部机能不好正是受到悲观情绪所影响，如今在学习这项技术后，所谓的疾病已逐渐在康复中。

情绪波动是会影响我们的五脏六腑，就像周秀珍是位典型的忧悲情绪的代表，自小因为家里十分不平静，如家人经常受伤、发生意外等，让她在小时候须时时刻刻提心吊胆，也致养成担心的思维习惯。

她说，原本不知道自己的忧悲情绪是从何而来，在仔细回想后才恍然大悟，感到十分开心。所谓“江山易改，本性难移”但并不是不能移，逐渐改变性格再加上每天练习技术，两者将产生良性循环。“在练习的过程中，很明显感受到肺部在进行修复，也证明能量正在增加。”

多年前在练习技术后曾去照了肺部X光，那时医生拿出早前的照片，惊讶的对她说，以前你的肺已经呈献萎缩状态了，可是现在却很健康。她认为，为自己的健康付出就会获得好的结果，透过学习技术，要不要生病或医好自己的权利都在你身上而已。

《生命自救技术》站功第一式

1.首先全身放轻松站立，双脚平行分开，与肩同宽。然后双膝弯曲，膝盖与脚尖为齐。

2.上身正直，百汇和会阴呈献直线。双手往上抬，掌心向合，虎口打开，与面部同高。

3.从手指尖到肩膀用力，两掌互推，手臂呈献圆弧形。收腹提肛，腹部收止不动，其他部位一律放轻松。

4.口自然闭合，舌尖经顶上颚，呼吸采用腹部呼吸法。闭目入静，目光自然下垂。

5.收功时，全身放松，两手相搓，以热为宜，由下往上搓揉脸部。

6.再往下搓揉腹部。