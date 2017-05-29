男开枪自轰没死 子弹穿头射死女友 国际新闻

美国阿拉斯加州一名男子开枪朝头部自轰，不料子弹穿过他头骨，打中22岁女友胸口，男子最后生还，但女友则伤重不治，他被控二级谋杀罪。

检察官指，上月19日凌晨，21岁的西布森（Victor Sibson）朝自己头部开枪时，与他交往多年的女友、22岁哈格（Brittanymae Haag）企图阻止。没想到，子弹贯穿西布森的头部后，击中哈格。

医护人员到场时，发现哈格躺在地上、胸口大量出血，两人随即被送医抢救，西布森头部受伤、捡回一命，哈格却伤重死亡。

西布森曾向探员透露，不记得自己曾开枪。他周二（23日）出庭时，否认谋杀指控。他向法官表示，自己失业，没钱聘请代表律师，「我们能否今天就决定，我是否有罪？」

哈格的母亲坦承，不确定是否支持检察官用谋杀罪起诉西布森。「我很心痛，因为西布森算是我们家的一员，他叫我妈妈」、「我了解我女儿，我也会做同样的事。如果有人想自杀，我也会试图阻止，我知道她会这么做。」

由于西布森未能交出25万美元（约752.33万元台币）保释金，目前被还柙，等候8月21日再应讯，一旦他被定罪，会被判15至99年的徒刑。