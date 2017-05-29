为患癌外婆留下美好回忆 17岁高中生邀当舞伴 国际新闻

美国维吉尼亚州一名17岁高中生得知罹患胰腺癌的外婆生命只剩半年，决定邀请外婆当他的学校舞会舞伴。在舞会上，校长也特别为外婆戴上银色后冠与肩带，场面十分感人。

据报道，就读美国维吉尼亚州斯塔福德高中(Stafford High School)的17岁学生弗吉尔(Stephen Vigil)表示，最疼爱他的外婆今年2月间被医生告知，胰腺癌病况恶化已到末期，最多只剩半年可活，因此他决定要给外婆留下美好回忆。

在专门为癌症晚期患者圆梦的“梦想基金会”(DreamFoundation)协助下，弗吉尔带着外婆到佛罗里达州度假，母亲节周末他请外婆吃饭，并陪外婆前往阿灵顿公墓(Arlington National Cemetery)，悼念长眠于这座公墓的家人。

上周末在斯塔福德高中的学校舞会上，弗吉尔的舞伴是穿着蓝色洋装黑色外套的92岁高龄的外婆，该校校长还为她加冕，为她戴上银色后冠与肩带。校长也特别为这对祖孙在舞会上安排了贵宾席。

弗吉尔的外婆说，年轻时期从来不曾参加过舞会，非常感谢外孙如此用心安排。

据悉，校长与学校老师得知弗吉尔想为外婆圆梦的心愿之后，给予大力支持与协助，让弗吉尔破例可以携带外婆参加舞会，原本校方对于舞会的规定是舞伴不得超过20岁。