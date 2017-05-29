《撒娇》结局爱人结婚了 Saving没人要？

《不懂撒娇的女人》今晚大结局。故事尾声，观众最关注的到底「暖男」Saving(王浩信饰)的与Cherry(唐诗咏饰)会否开花结果。

故事下半段交代过了2年后，仍未有Cherry的消息，有次Saving跟纯纯（张玮纯）与贱Han（黎诺懿）相约见面，有街头艺人在唱他们的主题曲《陪着你走》，Saving驻足观看时有人上前挽着他的手，可惜出现的是纯纯，其实Cherry就在他们附近。

Saving跟纯纯、贱Han到餐厅坐下，他突然看到Cherry便冲出餐厅外，但两人擦身而过，Cherry已上的士。其后，Cherry回程重遇Saving，并告知他之前飞往加拿大探望父母，并得知Saving事业有成。

此时，Saving打算将自己设计的手带送给Cherry，而Cherry决意用10元买下。事后，Saving强忍眼泪目送爱人离开，而Cherry向他发送讯息，告之Saving自己结婚了。

故事最尾，播出补拍片段，Saving与Cherry再次在街中相遇，Saving跌下1个10元硬币，Cherry拾起硬币交还予她时，两人深情对望至剧终。这个开放式结局，算是对喜欢Saving和Cherry这对情侣的最后安慰。