黄家泉：莲花引擎改四驱车 普腾将占中国市场1%

(怡保28日讯)第二国际贸易及工业部长拿督斯里黄家泉表示，中国浙江吉利控股集团收购普腾49.9％股权，该集团除了计划将莲花跑车的引擎改为四轮驱动车，也承诺让普腾在未来占据中国汽车市场的1%即28万辆，包括将一些已研发但未推出市场的车款，在普腾旗下推出中国销售。

他说，此项收购行动有助于普腾跟上电子化与自动化的趋势，因未来是一个电子化的世界，相信汽车科技也将有很大的转变，可媲美智能手机创新技术的变动。

黄家泉是于周日出席霹雳华人义山联合会第6届理事就职典礼担任监誓嘉宾后，在记者会上，如是指出。他说，迄今仍有人对收购存有意见，但普腾与吉利合作，不但能解决普腾亏损与债务问题，同时还能改进莲花的科技。

他认为，我国去年出口额中，棕油、石油、橡胶等原产品仅占17%即1007亿令吉，82%来自制造业，占了6500亿令吉，单是电子领域，就占了2800亿令吉。他指出，该集团收购普腾后，可以在丹绒马林组装普腾和富豪汽车（Volvo），除了出口普腾汽车，国人在购买这些车子价格会更便宜，品质也获得保证，也造就更多就业机会吸引更多州子民回流。

墓地私营化是趋势

另一方面，针对义山事务，黄氏指出，如今墓地私营化已成为一种潮流，惟当中仍存有缺点，相信30至50年后，人们可能会认为传统义山管理委员会比私营化来得好。因此，若不坚持保留传统义山组织，往后需要的时候，就不再有此平台。

在场者有霹雳中华大会堂代会长拿督蔡文玉、霹雳华人义山联合会主席吴国华、署理主席黄耿田、总务柯伟民及副总务赖冠福等人。