U18亚青杯3人篮 马女首闯决赛居亚
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28/05/201723:54

  • 大马女队退居亚军。

    大马女队退居亚军。

  • 中国与印尼分别夺得男女组冠军。

    中国与印尼分别夺得男女组冠军。

  • 大马队的程钟信面对本区域强旅菲律宾毫不畏惧，在一次空档下上演灌篮绝技。

    大马队的程钟信面对本区域强旅菲律宾毫不畏惧，在一次空档下上演灌篮绝技。

（赛城28日讯）大马女队在周日的国际篮总3×3亚洲杯18岁以下青年篮球赛饮恨决赛，以6比13败给印尼，屈居亚军。

8强勇挫上届冠军日女 体力不支饮恨决赛

上届季军大马女队在8强爆大冷，以11比8淘汰上届冠军日本，接着在半决赛以12比10击败新加坡，首次杀进决赛。印尼表现稳定，在8强以21比7轻取斯里兰卡，半决赛以19比16淘汰中国，展现出强大的夺冠能力。

一日三战令大马球员体力不支，尤其是中锋胡雪莹在内线连连被“攻击”倒地，最终以6比13不敌印尼，饮恨决赛。

大马领队朱雪云说，一天三战让球员们无法应付，尤其是高对抗的比赛，对他们负荷太大，不过能够拿到亚军已经算是很大的进步。

擒菲但不敌黎巴嫩 马男篮止步8强

作为上届季军的大马男队在8强面对入选赛打起的对手黎巴嫩，结果手感其差，上一场手感不俗的刘健源外线零中，结果以11比21惨败，无缘半决赛。

马男在周六下午以13比9战 胜 哈萨克，接着在当晚盟主战以21比17力挫菲律宾，夺得小组头名出线，也报回去年在半决赛落败之仇。

周日男子决赛上演“海峡德比”，准备更充分的中国完成小组赛的“复仇”，以17比12战 胜 中华台北称王。

卫冕冠军卡塔尔倒在半决赛，以12比21败给中国，主力梅卡萨在8强时弄伤足踝伤退，为致命伤；中华台北则另一场半决赛以18比14取胜黎巴嫩。

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