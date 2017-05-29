凶徒潜入动漫展图行凶 目标包括初代绿金刚战士 国际新闻

(亚利桑那29日电) 一名凶徒于上周四(25日)潜入美国凤凰城动漫展（Phoenix Comic Con），除了图袭击所谓的“恶警”外，其行凶目标竟然也包括饰演金刚战士（Power Ranger）初代绿战士的演员Jason David Frank。

该名自称是“制裁者”（The Punisher）的男子是31岁的Matthew Sterling，在潜入动漫展的时候，身上带了大量不同款式的枪械。他在被捕之后，向警方透露，主要的目标是“恶警”，同时也表示理解真实枪械是被禁止带入动漫展，不过强调该条列对他无效，因为他是现实版的“制裁者”，出自漫威漫画（Marvel Comics）中，专门以恶制恶的法外制裁者。

讽刺的是，漫威的制裁者角色曾是声援警察运动“警察的命也是命”（Blue Lives Matter）的标志性人物。

至于行凶目标之一的初代绿战士，警方是在凶徒的日历上，就在策划袭警当天（5月25号），发现一小段文字“Kill JDF”，即Jason David Frank的全名缩写。

随后，Jason David Frank在记者会上，除了感谢当地警察的努力外，同时表示自己一切安好，并且也呼吁粉丝勿再带匕首道具进入动漫展给他签名，而这是基于主办单位已经针对上述事件，禁止所有的道具，包括非武器。