等待多年终落实 蒲种10英里路段可回转 中南马新闻

（蒲种28日讯）等待了多年，道路工程局终于批蒲种10英里路段可回转。

由于道路无法回转（U-turn），导致居住在蒲种10英里的居民在往返住家时面对很多难题，上个月杪道路工程局终于批准该路段的默布花园（Taman Merbuk）前可进行车辆回转，并加宽该路段，增添车辆减速线及道路警示灯。

黄思汉：工程需逾30万令吉

行动党金銮区州议员黄思汉今日向媒体披露，在道路工程局未批准该路段能够回转前，当地居民往往需要绕进默布花园，或向前行驶近1公里的道路，才能够回转，浪费当地居民的时间和汽车燃油。

“这条路段每天都会有超过1000辆的车辆行驶，许多居民会冒险进行非法回转，而警方也都会隐匿在路口取缔非法回转的车辆。”

“不过，值得高兴的是经过与工程局多个月的商讨，工程局也认同需要批准该路段能够回转，因此工程局在3月份开始展开相关工作，并于4月杪完成所有的工作。”

他说，根据工程局的报告显示，加宽路段、增添可回转告示牌及道路警示灯等，整个工程费用需要逾30万令吉。

611办双亲节活动

配合过去的母亲节及即将来临的父亲节，行动党蒲种金銮区部与慈济联办孝亲敬老活动，借以宣扬孝道。

行动党金銮区州议员黄思汉透露，行动党蒲种金銮区部将于下个月11日，联合慈济在蒲种的蒲种柏拉突路（Jalan Belatuk）的梳邦再也市议会多功能礼堂举办双亲节感恩活动。

他说，该活动主要是身为子女能够在感恩月帮父母洗脚，感谢父母的养育之恩及辛劳。

他表示，由于场地有限，活动只能让150对父母及子女参与，因此有兴趣参加者可联络李佩芸，电话号码是019-6636296；或彭康贤，电话号码是012-2095959。

黄思汉今早是在为班奧路花园（Jalan Bangau）路牌揭幕时，做出这项宣布。

班奧路花园居民委员会主席王荣和在路牌揭幕时也感谢黄思汉的捐助，让该花园有一个“身份”。

“去年大扫除的时候，行动党金銮区州议员一起和我们进行大扫除，那时候我向他提起我们这个花园没有‘身份’的象征，许多到这边的民众都不知道这边是哪里。”

“因此，我在向州议员提起后，他说愿意赞助我们，才让我们这个花园有这么漂亮的路牌。”