凯里：斋戒月勿一味取缔 宗教单位应助有需要穆斯林 中南马新闻

（吉隆坡28日讯）随着斋戒月的到来，青年及体育部长凯里点出国内斋戒月的情况，并呼吁国内宗教单位，应在斋戒月期间帮助有需要的穆斯林，而非一味的取缔未参与斋戒的穆斯林。

凯里今日在其推特连续贴文表示，随着圣洁的斋戒月的到来，其了解到许多穆斯林会在斋戒月期间举办开斋活动，然而他费解的是斋戒月期间穆斯林应该安静地省思及虔诚地祈祷。

“我从来都不知道为什么许多穆斯林在斋戒月期间会举办开斋活动，斋戒月期间本是让穆斯林能够安静的省思和虔诚的祈祷。”

“然而，许多政客在斋戒月期间都会到处参与许多的开斋活动，根本没时间反思，这显然已变成了政治的责任，而非信仰的反映。因为，大家更在意的是我们出席这些活动，而不是真正体会斋戒月的用意。”

他说，由于身为政治人物，因此他也不得不参与这些开斋活动，但这并不意味着他没有思考这些问题或是如何做出应对。

他也提及另一个较争议的情形，即国内宗教单位都会在斋戒月期间取缔未斋戒的穆斯林。

“我也观察到一个更有争议的就是宗教单位会取缔未参与斋戒的穆斯林，我认为这些宗教单位应将这些资源用来帮助应受援助的人（asnaf），而不是花费大笔金钱去取缔在斋戒月期间‘翘斋戒’（ponteng puasa）的穆斯林。”

凯里认为，宗教单位协助有需要的人士应更优先于取缔未斋戒的穆斯林。

根据《1997年联邦直辖区伊斯兰刑事法令》，倘若穆斯林在斋戒月期间进食、喝水或抽烟，将面对1000令吉罚款或6个月的监禁，或两者兼施。

在推特“笔战”网民

凯里的“从来不知道为什么许多穆斯林在斋戒月期间会举办开斋活动”引发网民热议，凯里更在推特“笔战”网民。

凯里今午在推特连续贴文道出国内穆斯林在斋戒月的现象，然而许多网民似乎不满凯里的这番言论，更在其推特贴文形容凯里是“孟加拉”（Bangla），根本不了解马来西亚的伊斯兰文化。

网民赛罗斯里就怒斥：“这就是为何我称你是‘孟加拉凯里’，因为你从来不是在马来西亚出生，更不是在马来西亚念书，你完全不了解马来西亚的伊斯兰文化！”

不过，不少网民也认同凯里的这番言论，更表示斋戒月似乎已成为了佳节。

玛达维阿末就表示其认同凯里的言论，而他也观察到斋戒月已成为了“嘉年华会”。

无论如何，凯里在较后的推文表示这只是其个人看法和意见，而在社交媒体推文只是鼓励公众针对这项意见进行辩论。