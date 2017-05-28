马袖强：最近5年 大马经长超越新加坡 国内新闻

（太平28日讯）种植与原产业部长拿督斯里马袖强指出，大马今年首季产品出口总额比去年同时期增长26%，经济成长率超越新加坡，说大马经济差是不正确。

拿督斯里马袖强出席太平工商体育会庆祝成立10周年纪念暨筹募会所基金所设的联欢晚宴，受邀致词时发表谈话。他也宣布捐献1万令吉给大会作为筹会所基金。

他说，2016年大马树胶产品出口约180亿令吉，单是手套产品即占146亿令吉。2017年1月至3日的树胶产品，较去年同时期增加39%。

他也说，大马独立至今60年，首55年的经济成长比新加坡差，但从2012年至2016年，首次超越新加坡，去年的经济成长率达4.2%，新加坡只有1.8%。因此，中国吉利汽车公司购买大马国产车的49%股权，不应被政治化。

民政党顾问丹斯里郑可扬吁请华裔选民看清事实，若削弱内阁里的华裔领袖，吃亏的是华裔。在70年代，华人的处境不好，后在华裔代表于内阁中积极向政府争取，加上华人的贡献获得认同，地位及应享的权益才获改善。在上两届大选，华人开始边缘化自己，坚持换政府。但今天，华裔反对党执政的州政府，情况并未见得变好。

他说，全国222个国会议席，华人议席只占39个，要换政府微不足道。华人必须在政府里要有更多的华裔代表，才可以做很多东西。

马来西亚工商体育休闲总会署理会长张瑞光致词时呼吁理事要团结合作，只有团结才是力量，以和为贵，才可以安居乐业。

民政与巫统没谈过对换选区问题

盛传巫统与民政党将在来届大选交换选区，由巫统转攻十八丁州议席，向来由巫统固守的瓜拉古楼州议席则改由民政党迎战。对此传言，民政党全国主席拿督斯里马袖强表示，该党并没有与巫统正式谈过对换选区的问题。

他强调，民政党在霹雳州竞选的3国4州议席仍会保持。

马袖强周六下午出席一项活动，在记者会上，这么表示。

他说，该党已将协调员的名单交给反贪会去调查，唯还没收到当局的批准信，一旦收到会交给国阵及才正式公布候选人名单。

他透露，在下届大选代表该党竞选的，有一半候选人是新人。

他接着说，民政党党员，虽然在上届大选输了，但仍很努力服务选民，希望下届大选，选民可以给民政党支持。

他也吁请党员，除了服务选民，也要懂得宣传。