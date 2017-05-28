许文思：处理垃圾分类应合理 不该先找市民开刀 北马新闻

报道：郑志贤

（槟城28日讯）有居民代表认为，地方政府展开的源头垃圾分类政策的执法行动，不该先找小市民“开刀”，反之应先取缔没遵守条例的大集团或大公司。

尽管槟州政府将于6月1日起展开源头垃圾分类政策的执法行动，但据了解多数住宅区尤其组屋区并没做好准备，甚至没为居民提供垃圾分类设施。执法期大限已至，槟岛市政厅已示范执法行动，于周六开出两张警告信予没处理垃圾分类的屋主及购物中心。

此外，市厅秘书尤端祥强调，即使屋主不在，执法员只需拍下没分类的垃圾及住家外观，也可开250令吉的罚单。若屋主不愿缴付罚款，市厅可将对方提控上庭。

对于将施行的垃圾分类执法行动，车水路中区睦邻计划中心主席许文思律师受访时说，州政府在实施政策前，应先确定所有政府部门及官员已参与分类垃圾，若要采取严厉执法行动应先从取缔大集团或大公司开始，而并非对小市民“开刀”。

他说，毕竟这些大集团或大公司如购物广场及工厂等，皆拥有足够财力，它们比任何小市民更具备条件推行。他今早接受本报针对源头垃圾分类政策执法一事询问时说，市厅在上述政策上，不能只以开罚单或提控上庭的“恐吓”方式对待市民，而要持续教育市民，才能启发市民对垃圾分类的重要性有所醒觉。

他认为，州政府应与各相关住宅区的居民代表及非政府组织合作，以便在住宅区进行约半年的垃圾分类示范，才会有启发性及有效带动居民参与。当询及市厅指执法员可在屋主不在住家情况下，也可照开罚单一事时，许文思认为，市厅应有智慧地处理居民的垃圾分类问题，并确保所采取行动合情合理。

目前，槟岛共有1253座高楼，高楼住宅单位多达20万间，至于住宅区则有170区，共4万个单位。

居民不合作市厅开罚单 徐荣辉：各单位很为难

大华高原第二期A房屋居协主席徐荣辉认为，市政厅针对垃圾分类开始执法后，若高楼住宅区居民没给予共管机构、管理委员会或居协配合，3个单位将处于两难局面，一是面对居民不合作，另一方面将遭受市厅的对付。

目前居住在Serina Bay公寓的他说，很多高楼住宅区并没提供垃圾分类设施，其居住的公寓范围内也没有此设施。他指出，州政府应以教育方式，引导市民参与分类垃圾，而非急于开罚单对付民众。

他说，针对市厅只需拍下没分类的垃圾及住家外观，就可当场开罚单举措，这对屋主不公平。若屋主住家外的垃圾桶，被他人置放没分类垃圾的话，无辜接获罚单不就很冤枉。此外，他也说，市厅在执法方面开出250令吉的罚单，此罚款数额对小市民来说已算高了。

针对市厅建议高楼住宅区管理层于有关丢垃圾处装置闭路电视，以揪出没分类垃圾的居民建议，他说，即使装置闭路电视也难以鉴定到底是谁没分类垃圾。

五条路组屋管理代表：屋外拍照不公平

五条路第346、354及360座组屋的管理公司代表欧先生说，市厅只需拍下没分类的垃圾及住家外观，就可当场开罚单举措，对居民来说是不公平，州政府在推行源头垃圾分类政策上，仍需加强教育民众。

他指出，当地议员早前已答应，将为五条路组屋区提供垃圾分类设施，以便居民可把分类垃圾放入该设施内。他希望议员可尽快落实。

单凭拍照或出现诬赖情况 胡栋强：市厅应说明细节

槟州民政党副主席胡栋强发文告促槟岛市政厅说明，引用哪一条法令可允许执法人员，在屋主不在情况下只单凭拍照，就可对没执行垃圾分类的民众开罚单。

他说，如果有这项条文，市厅应该加以说明细节，好让民众认知及了解。他认为，在屋主不在情况下照样执法是不恰当的做法。他担心，一些执法员为了交差，可能出现而诬赖民众的事件发生。

“这种执法方式非常儿戏，随便拍照就开罚单，根本没给予对方解释，这个很不公平。虽然有拍下照片，但不代表有照片就是事实。”

他说，不希望因为法律基础微弱，再发生民众挑战罚单合法性而且还胜诉的情况发生，就如前公正党前峇都蛮州议员拉文律师疑将车停在格子外，在遭槟岛市政厅发罚单后，他不缴交罚款被传控上庭不认罪，后来交通庭基于市厅发出的罚单存在技术性错误，裁决他胜诉。

根据报道，拉文胜诉是因执法员执法时，当事人没有在现场，无法证明当时的司机是车主拉文，而市厅更没有给予时间让对方做出解释，所以导致槟岛市政厅败诉。

因此，胡栋强说，一样的道理用在屋主不在却可执法的情况下，这对屋主不公平之余，也有执法争议。