升旗山选区启动大选机制 火箭议员出席 不见郑雨周 北马新闻

（槟城28日讯）槟州行动党于升旗山国会选区今日启动大选机制，造势活动中并未见到较早前宣布将于国会解散后即退出行动党的丹绒武雅区州议员郑雨周，显见后者与行动党已开始分道扬镳。

目前升旗山区国会议员为来自行动党的再里尔，而在该国会选区下的4个州选区，则分别为丹绒武雅、玻璃池滑、阿逸布爹及植物园，3个州选区的议员皆为行动党议员，即郑雨周、叶舒惠及林冠英，植物园区州议员则是来自公正党的谢嘉平。

不过，现仍为行动党议员的郑雨周，于较早前接受媒体访问时已放话，在此次的国会解散之时也将是他退出行动党之际，所以意味着郑雨周在下届大选中，将不会披着行动党的旗帜上阵。因此，槟州行动党于今早在丹绒武雅巴刹所展开的启动大选机制活动中，并未见到郑雨周的身影，出席活动的仅有再里尔、叶舒惠及行动党槟州主席曹观友。

曹观友：下届大选不可轻敌

曹观友在活动上表示，虽然并不晓得何时将会展开全国大选，不过行动党从此时开始即确保做好准备，应对下届大选。他指出，槟州行动党在过去3月18日已启动了大选机制，所以接下来会在不同的国会选区内展开相关活动。

曹观友建议接下来每月或每周在选区内进行竞选活动，以贴近选民，他认为，在没有获得基层的支持下，竞选机制是无法顺利进行的，而行动党于下届大选中也不可轻敌。

再里尔：升旗山区有3目标

再里尔则说，在来届的大选中行动党升旗山区共有3个目标，即赢取升旗山国会选区下所有州选区的议席、稳住槟州政权及入主布城。他指出，升旗山区一国四州是个充满挑战及变数，所以希联需做好万全的准备，才可获得选民的支持。

他也表示，升旗山区在启动了大选机制后，将会陆续在脸书专页上发布更多相关消息，所以也希望民众可在网上协助散播相关消息。另外，叶舒惠则表示，槟州政府现在已经成为全国的一个典范，且在没有中央政府的援助下依然尽力的为人民服务，而近来州内的发展更是有目共睹。