“国际自慰节”网络图片出现槟旅游委会标志 罗兴强报案调查 北马新闻

（槟城28日讯）针对“国际自慰节”假消息网络贴图出现槟州旅游委员会标志，槟州旅游委员会主席罗兴强于周日早前往百大年路警局报案，要求警方介入调查，对付散播谣言者。

他在报案后召开记者会说明指，他这次报案是为了针对一位名为Noem Hj Abdullah的脸书用户，在社交网上上载了一张假贴图，并写着“斋戒月将被槟州旅游委员会所举办的‘国际自慰节’所污染”，同时祈愿该委员会将受谴责。

罗兴强解释指，他于昨天早上才接获该事通知，由于对方把该委员会牵连到事件中，明显有意要屈辱及抹黑槟州政府，故此他再度表明该传单是假消息，而该委员会绝对不会支持这类淫秽活动。

他指出，该贴文者明显蓄意要打击槟城的旅游业，因此他促警方能对贴文者采取行动，而该会也将通过法律行动对付帖文者。陪同报案的斯里德里玛州议员雷尔也呼吁大马多媒体委员会能协力把帖文者揪出，以便警方能对付该人。

警方日前已证实“国际自慰节”一事属假消息，被指举办该活动的酒吧也否认有举办此聚会，而警方在前天已接获来自相关酒店的投报。陪同报案者包括双溪槟榔区州议员林秀琴及市议员张君仪。