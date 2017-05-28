加宽高渊志消队新会所前道路 林冠英：方便消防车出入 北马新闻

（威南28日讯）槟州首席部长林冠英表示，州政府将协助加宽威南高渊志愿消防队新会所前的道路以方便消防车出入。

他指示爪夷区州议员孙意志向县署及公共工程局提呈将加宽工程列入明年的财政预算案。

他今日中午莅临威南高渊为高渊志愿消防队新会所主持动土礼，如是表示。

他指出，高渊志愿消防队积极服务社会群众，经州议员孙意志的传达下，州政府因此拨出1依格多的临时地契土地，予该志愿消防队作为新会所。

洪金贤：建筑经费尚缺10万

高渊志愿消防队新会所建委会主席洪金贤表示，去年5月28日举办的筹款晚宴筹得100万令吉，约80万令吉已收到，惟，马币贬值使建筑费高出约15%，所以新会所的建筑经费尚欠约10万令吉。

他指出，该新会所图测在今年4月12日获得各部门的批准，今日动土后将动工兴建，预计半年后完成。

他说，新会所料在明年落成成后，该队将主办更多的活动，如防范火患的讲解会，同时也希望吸引更多年轻人加入。

罗守明感谢州政府拨地

理事会主席准拿督罗守明表示，建立新会所是整个高渊社会所期盼的，新会所建成后，将使该队有更完善的设备，更有效地处理各种灾难和急救事件。他感谢槟州政府拨地充作该队新会所，这也表现出在解决民生问题上，官员合作是非常重要及需要的。

爪夷区州议员孙意志说，高渊志愿消防队2013年成立以来，都坚持原则帮助社会救灾救难，2015年找地筹建新会所，感谢州政府拨地让他们有个家。

仪式上，林冠英也联同约30位动土嘉宾，包括市议员方美铼、王育璇，该队会务顾问拿督吴文君、理事及热心人士一起主持动土礼。