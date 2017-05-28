双溪浮油义消队联欢宴 热心人士报效消防车 北马新闻

（北海28日讯）北海双溪浮油义务消防队筹募购买大型消防储水卡车及活动基金联欢宴会，筵开202席，场面盛大，同时也获热心人士陈万杰企业报效一辆消防车。

大会主席准拿督陈延辉表示，该队于1990年成立，17年后获一群年轻人号召这场盛大宴会，筹集购买大型消防储水卡车及活动基金，让该队可以更好地服务社会。

槟州首长林冠英表示，槟州要跟本地银行贷款，一定不会被允许，而槟州的企业文化管理治州方式，也成功吸引中国银行提议贷款予槟州政府，有了该贷款，加上州政府的储备金，也能够用来发展交通大蓝图。

“别以为随便人都可以获得中国银行的贷款，本身也要有一定的‘料’，才能获得借贷，随着槟州成功获得中方主动提出贷款，是对槟州的一个很好的肯定，也有助吸引更多外资的到来。”

陈国强：17年首办宴会

该队理事会主席陈国强表示，这是该队17年首次举办宴会，他感谢大家的支持，让当晚的筹款宴会顺利举行。

义卖光华筹活动基金

当晚大会报效人陈万杰企业赞助一辆消防车，由其夫人黄素清移交，大会也透过义卖《光华日报》筹获823令吉，再由热心人士张迪胜添加677令吉，凑足1500令吉予该队作为活动基金。