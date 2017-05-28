赴尼泊尔参加珠峰马拉松 狮城女不敌高山症丧命 国际新闻

（新加坡28日讯）46岁狮城女郎，远赴尼泊尔参加被誉为“全球海拔最高马拉松”的珠峰马拉松，却疑不敌高山症，赛事开跑3天前，在当地酒店内去世。

这起事件发生在周五早上，地点是在尼泊尔昆琼地区的罗博切村庄的酒店。死者是46岁的狮城女郎黄金玲，生前是一名建筑估料师。

据当地媒体报道，当她被发现在酒店内时，已没有了生命迹象，并表示她是因高山症而去世。

死者二哥黄金耀（49岁，教堂工作人员）周日告诉记者，妹妹是于17日飞往尼泊尔，和友人一同参加登津-希拉里珠峰马拉松。

这是“全球海拔最高马拉松”，比赛在珠峰脚下进行，沿途将经过海拔最高的冰川，穿越白雪皑皑的赛道，最终抵达比大本营海拔低约2000米的终点纳姆切巴扎小镇。

根据马拉松网站显示，参赛者在事发日期的十多天前，逐步攀登到珠峰的大本营起点，适应高原地区。罗博切有海拔4928米之高，起点则是5364米高。

母亲黄太太（76岁，退休）说，当天下午其中一名队友的太太接到了丈夫电话，立即到他们住家门前，通知噩耗。

当地警方会先将遗体送到首都加德满都进行解剖。二哥黄金耀表示，友人之后会协助将遗体运回新加坡。

突失去亲人，黯然的黄金耀感慨地说道：“至少妹妹是在进行她热爱的活动之际，离开人世。”

想将骨灰撒尼泊尔

死者一生热爱户外运动，生前曾告诉友人如果自己去世，想要把骨灰撒在尼泊尔。

二哥黄金耀说，妹妹自中学开始热爱户外活动。她起初参加越野赛跑，接着也挑战铁人三项，五六年前则开始爬山跑步的活动。

“她大概每个月都会出国，和友人一同到户外爬山跑步。”

他也给记者看了死者多年来收集到国内外赛事的20多枚奖牌。死者曾到菲律宾、沙巴神山、泰国、香港等地参加比赛。她于2012年也到尼泊尔，登上珠峰大本营。其中一个相片框里有大本营的徽章及一个石头。

母亲说，女儿一向来非常健康，出国前也没有问题，岂料竟然出事。

二哥表示，他和母亲不会到尼泊尔去，而是委托队友在当地办理手续。

他说，遗体最早会在周二左右抵达新加坡，他们会为死者设灵一天，让亲友送她最后一程。

问及妹妹有什么梦想，黄金耀眼眶泛红说：“她曾告诉朋友，如果自己去世，想要将骨灰撒在尼泊尔……”

拨电问候成最后通话

老母亲两周前动手术，女儿从尼泊尔拨电问候，无奈竟成了母女最后一次通话。

死者母亲黄太太说，她17日当天到医院接受日间手术，女儿还从尼泊尔打电话问候她的情况。怎料，这是两人最后一次通话。

哥哥透露，妹妹和丈夫离婚了，膝下没有孩子。她的脸书于24日有上载她和友人登山的照片，这是她的最后身影。

母亲补充，女儿也会和她一同出国，他们上一次和二儿子到槟城。

“我们一两个月前买了船票，要去乘游轮，可是她现在离开，我们也不去了……”

高原缺氧环境导致高山症

专家指，高原缺氧环境下，或导致心脏病爆发或中风。

高级家庭专科医生黄祖卫说，因高山症致命的原因会有两种：脑部缺氧导致中风，或心脏缺氧造成心脏病爆发。

就算有登山经验，但随着年龄增加及身体状况改变，体验的高山症症状也会不同。

要避免高山症除了预先锻炼，有人也会在出发前一周服用药物，以增强血液吸收氧气的功能。

高原反应症状包括恶心、呕吐、无力、头痛和头晕等。如果发现有上述症状，应放缓动作甚至停下、补充足够的水分。

若12小时内症状未减缓，最好从高原区慢慢回到低海拔地区。

友人：黄体力好很健康

朋友邱先生（34岁，教练）告诉记者，黄金玲非常健壮，放工后都会到武吉知马的绿色走道跑步。

他表示，死者是个很好的朋友，为人友善、热心，“她体力非常好，也很健康，这也不是她第一次到珠峰大本营了。”