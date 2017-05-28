正视电子召车安全问题 社论

鉴于的士的收费、便利及态度问题，优步或grabcar在我国非常受欢迎，相信我国民众不会因为个案而因此罢用。可是案例毕竟发生了，要一个人安心地坐上陌生人的车， 优步就必须采取即刻行动纠正问题。 没有人能抗拒未来趋势，但除了方便，安全更重要。

优步是现今最流行的电子平台召车服务，但也是最争议性的电子召车服务。在利用手机应用程式便捷召车、收费合理、资讯透明化、经济资源共享等元素下，这项服务获得了大多数乘客的欢迎，同时也引起传统的士业者的不满，更导致许多的士业者抗议甚至是攻击优步司机的事件。另外，在其他类似服务比如东南亚的grab也迅速崛起的当儿，乘客的安全问题也无限被放大。优步对乘客来说到底安不安全，的确值得探讨。

优步一直都标榜对司机的背景调查的全面性，也一直强调乘客的安全性，但被证实并非如此。比如说美国旧金山检察院调查发现，该市和洛杉矶至少有25名曾犯过重罪的优步司机通过了背景审查。或者说，一名曾被判二级谋杀罪监26年的重犯，在申请当优步司机时仅使用了不同的名字，就轻易通过了背景审查。另外，全球各地发生的优步司机涉及罪案事件，比如印度女大学生被性侵导致优步被新德里政府封杀，这些案例都显示优步并非如该公司所标榜的绝对安全。就像去年四月，美国旧金山和洛杉矶市政府就因为优步声称对司机背景的“彻底调查”和“绝对安全”言不符实而开了罚单。

在我国，日前就发生了一起优步司机涉及罪案事件。一位孕妇因为误乘优步“贼车”而被洗劫并遭弃于路旁，虽然警方迅速逮捕了司机，但由于另一个涉及抢劫的嫌犯仍未落网，导致该孕妇情绪不稳定而证实流产。这起事件肯定会给优步带来负面的影响，也肯定会动摇乘客对优步的信心。加上于警方证实涉案司机拥有两项犯罪前科，因此优步的司机背景调查即刻成了各界讨伐的对象。

我国的电子召车条例仍未通过，因此没有任何法令管制司机遴选。虽然优步的背景审查及透明化资讯已经提高了乘客的安全保障，但优步仍必须更严厉及全面地改进背景调查的不足，才不会让一些害群之马破坏了电子召车平台的声誉及乘客的安全。当然，鉴于的士的收费、便利及态度问题，优步或grabcar在我国非常受欢迎，相信我国民众不会因为个案而因此罢用。可是案例毕竟发生了，要一个人安心地坐上陌生人的车， 优步就必须采取即刻行动纠正问题。 没有人能抗拒未来趋势，但除了方便，安全更重要。