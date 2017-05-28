我爱槟城跑下一城雪州 702举行目标5000人 北马新闻

（槟城28日讯）“我爱槟城跑”从槟城“跑”到雪兰莪，林冠英说为让居于雪州的槟城人、支持槟城的雪州人，也能跑一跑。我爱槟城跑7月2日将在八打灵万达镇中环公园（Bandar Utama central park）开跑，目标5000人。

林冠英指出，我爱槟城跑威省站“跑出”1万6000人参与，人数打破大马记录。因此，州政府拟再下一城、是跑到雪州，但目前只以5000人为限，早上7时30分开跑。

“这可让居于雪州的槟城人，和支持槟城的雪州人，一起响应我爱槟城，报名费为一人25令吉，包括一件T恤和奖牌。”

他说，槟城人通过这项活动，展示对联邦直辖区部长东姑安南，建议把槟城划为联邦直辖区的反对力量，在雪州办我爱槟城跑，则是让更多人一起展现爱护槟城心。

有意参加者可透过网上报名：www.actifestyle.com/events/ILovePenang@PJ。出席者有“我爱槟城跑”雪州站筹委会主席骆连福、筹委黄继升和叶销懿等。#