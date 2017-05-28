无需再下载App 6月起签购充值卡 就能租Link Bike 北马新闻

（槟城28日讯）耗资160万令吉打造的Link Bike公共脚车出租系统，至今共有8583名用户使用。Link Bike现扩展付费平台，6月1日起能以现金或转账签购会员充值卡，无需再以手机下载App。

槟州首长林冠英周日为Link Bike会员充值卡主持推介。用户需付150令吉签购会员充值卡，其中100令吉为可退还的抵押金、30令吉是年费，20令吉为卡内储值。Link Bike至今在槟岛共有25个站点、250辆脚车，自去年杪推展以来，截至5月28日共有8583人曾使用。

Fast Rent Bike（Pg）有限公司董事杨健聪说，Link Bike的日票是2令吉，启动后就能租用脚车24小时。公众每次骑乘30分钟内，到脚车站点归还后，再重复使用，则能享有全日免费。“精明的使用者，就能用这样的方式，享受全天免费使用。只有骑乘超过30分钟回站才会开始收费，每小时是1令吉。”

杨健聪：无需再付启动费

他说，会员卡便利之处是让没有智能手机和信用卡的用户，如乐龄人士能以现金或转账卡签购后，便能用上这项服务。他也指，会员卡用户享有的便利，是不再需要每次缴付2令吉启动费。

在缴付30令吉年费后，同样的在每30分钟内回到脚车站点，归还脚车后，再重复使用，便可享全年免费使用；同样的，租客使用超过30分钟才需每小时付费1令吉。

公众有两个地点可签购会员卡，即Fast Rent Bike（Pg）有限公司（Pusat Bayaran Setempat,Jalan Padang Kota Lama 10200 Georgetown, Penang），以及旧关仔角The Light Cafe。未来该公司将举行巡回活动，以让民众在活动上签购会员卡。#