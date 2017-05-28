『我是群益学生』 陈誉文送母校大壁画 北马新闻

报道：余惠兰

（加央28日讯）下个月即将前往中国上海一家艺术设计公司工作的玻璃市加央群益华小24岁校友陈誉文以一句“我是群益学生”，不收任何酬劳，用一周时间，为母校画上一幅鲜艳色彩，主题为《梦想》的大型壁画。

校长黄七妹透过脸书专页，发现州内一名画壁画的女孩，欣赏她的画功，打听之后原来是群益校友，便邀请对方到校园内作画，为群益增添艺术气息及色彩。

来自爪夷芭的年轻校友陈誉文（24岁），受到母校的邀请时，仅一句话“我是群益学生”，隔天就回到母校去，在校长黄七妹的率领下，走校园一圈观察合适地点，最终选择在食堂墙壁作画。

壁画主题《梦想》

陈誉文接受本报专访时说，选择在食堂作画，因为从课室、篮球场、礼堂周会地点和教师办公室角度看，学校食堂是大家能一眼望过去的方向，也是非常显眼的角落，这样才能让壁画起传达意义的作用。

她指出，选择《梦想》为壁画主题是因为当大人问小孩“你长大后要做什么？” 小孩通常都能给出一个明确的回答，因为小孩纯真的梦想，犹如浩瀚宇宙中的星星，虽然渺小，却依然闪耀，甚至丰富多彩。

“但谁会来守护他们的梦想呢？因为长大后，多数人的梦想都不见了。”

她说，校长其实希望她在校园画水墨画，展现东方气息，然而，她个人认为，小学校园主要是小孩为对象，因此她使用鲜艳的五颜六色呈现。

耗时一周完成

陈誉文从本月12日那天开始，每天早上8时至下午2时，爬上折梯，开始作画，耗时一周完成该幅画。

她说，校方担心她辛苦，准备折梯、风扇、食物和水，尤其作画前两天，必须爬上高处画上面的部分时，群益家协成员们在下面守护她的安全，使她感觉这些关怀，是她从事艺术生涯中，用钱也买不到的温情。

此外，她说，当年小学的美术老师黄美苏，赠送她一支个人认为好用的作画毛笔，陈丽萍老师也为她拍下前后的作画过程，还有其他当年教导过她的老师，依然记得自己的名字，对这一切表示非常感恩。

另一方面，陈誉文希望玻州政府珍惜州内的艺术人才，让他们发挥艺术潜能，并希望自己有回来玻州时，有更好的机会，在玻州的城市墙上作画。

另外，群益董事长许高廷及黄七妹受询时，纷纷赞扬誉文饮水思源，以个人专长的方式来回馈母校的精神，值得其他年轻校友学习。