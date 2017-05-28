北海圣马克中学回校日 200校友穿校服上课咯 北马新闻

(北海28日讯)回校日身穿校服，北海圣马克中学逾200名校友用校服擦去岁月痕迹，恢复“青涩”重新步入校园。

该校是于周日早上9时，举行多年以来首次70年代校友回校日，只见当天早上身穿校服的“大龄”学生们，踏着轻快的步伐回到校园，为回校日拉开序幕，让人倍感温馨。

大会是于当天早上安排大家在北海励华小学等候，再一起分批或踩着脚车；或乘搭学生车，一些校友则选择走路回到学校，回顾从前大家上学的情景。

回校日分数个阶段进行，分别从最早时段的步入校园、再接着模拟周会情景、唱校歌、回到课室上课及最后回到食堂享用记忆中的美食，都让校友们玩得尽兴。

为了让这次回校日有穿梭时空，回到大家从前求学时的感觉，大会也特地要求大家穿着校服参与回校日，而校友们在穿上校服后更似寻回了在校时的无忧无虑，连步伐都轻快活泼了不少。

李抒芩：回溯求学情景

大会主席李抒芩笑说，穿上校服回校是一次难得及特别的经历，更能让大家乐在其中，完全融入及回溯当年求学时的情景，尤其是在心境方面，大家都觉得像回到年轻时代，重新经历当年的一切美好回忆。

“我们当时是希望能够给大家一个特别的回忆，所以呼吁校友一起穿上校服回来，试想想，平时我们哪还能有机会重披校衣，回到学校感受读书生涯？”

她指出，回校日节目丰富，从踏入母校前，大会就开始精心安排行程，包括租用学生车、与当年唯一骑脚车的教师黄金安一起骑脚车回校、感受周会和上课及安排食堂美食回校等，务求让大家有一个有意义的上午。

“本来我们自己主办的同学会每次仅有70余人参与，但这次加入新元素召集众多校友后，大家都热烈响应我们，上午的回校日有200余人参与，至于晚上的晚宴，则有逾600人到来。”

穿儿女校服参与

值得一提的是，回校者许多已经成家立业，有者更是身穿儿女的校服前来参与回校日。

其中一名校友陈丽娜（42岁），穿上今年初中三的大女儿校服毫无违和感，她受访时笑说，全身上下的服饰都是女儿的，由于两人的身形相差不多，所以穿起来非常合身。

“其实我们两人平常都会互相试穿对方的衣服，这次的回校日正好可以派上用场，感觉很奇妙。”

豆芽炒蛋校友最爱

回校日怎么少的了学校美食？

圣马克中学有一份仅此一家的著名美食“豆芽炒蛋”，在该中学已驻扎逾40年，香喷喷的味道至今仍是许多校友的最爱，大会也特地邀请业者回校为校友准备早餐，回忆中的味道毫无意外成为大家的焦点。