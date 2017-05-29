redONE推出全城最超值的华为P10配套 市场动态

（槟城讯）相比与其他手机配套，大马电讯公司新势力redONE给你无限惊喜，本月推出更超值的AMAZING 后付配套。

redONE配合华为（HUAWEI)最新型号P10 Plus，P10与P10 Lite，推出全城最超值的后付配套。你能相信吗？这三种配套只是区区每月RM48和RM28而已。

redONE今次推出AMAZING48与AMAZING28后付配套，用户可以以RM2388的特惠价购买市价RM3099华为尖端手机P10 Plus。而市价RM2499的华为尖端手机P10，redONE 用户只须付RM1888。至于市价RM1299 的华为P10 Lite， redONE用户只须付RM988特惠价而已。除了享受超低价配套，还享有更多流动数据以及免费通话时间。

AMAZING48 – P10 Plus 或 P10 配套，用户只需缴付48令吉月费，即可享有多达20GB流动数据（包括10GB高速4GLTE）、全国redONE后付用户免费通话（时间无限）、以及其它用户免费通话长达200分钟。

若向往更低消费的用户们，AMAZING28 – P10 Lite将是另一佳选。只需28令吉月费，即可享有多达10GB流动数据（包括5GB高速4G LTE）、以及全国redONE后付用户免费通话（时间无限）。

相比其它电讯公司，redONE华为P10 Plus，P10与P10 Lite后付配套，无论是从月费、数据流量到免费通话时间都名列前茅，绝对迎合低开销、高素质的市场需求。

值得一提，redONE通讯网络是由Celcom协供，因此网络范围广阔、信号稳定、素质优越，用户无须担忧电话信号频弱或受干扰等问题。

华为是全球第三大智能手机品牌，本年度2月在巴塞罗那世界移动通信大会2017（MWC）上发布了全新P系列智能手机。

全新P10产品定位在时尚精致的高端旗舰系列，产品主打功能点为“人像摄影艺术”，不仅全球首度配备800万像素Leica认证的前置镜头，更分别采用新一代Leica双镜头及高阶的Leica SUMMILUX镜头。

另外，华为P10系列采用新一代麒麟960八核心处理器，加入了崭新的机械智能系统优化技术，能根据用户的使用习惯，从硬体到软件层面智能优化手机资源分配，令手机运作反应更快、操作更流畅。

在这百物涨价的时代，当个精明消费者，以最低价格购入时尚新机与最值配套，创造有效率的生活方式，何乐而不为？

欲知更多详情，欢迎致电redONE询问热线1800-11-0800 ,或浏览官网：www.redONE.com.my / 面子书：red1mobile 。