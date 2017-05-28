没完了的恐袭斗争有出路乎 痴情断肠剑

又是冷血恐袭惨剧！

这次发生在英国曼彻斯特体育馆，一名在英国出生的利比亚难民后裔，年仅23岁的青年，背包藏炸弹，选在演唱会后大批观众离场时拥挤的出口处展开自杀式血淋淋的炸弹袭击。当场造成23人死59人受伤，血肉横飞的现场，庆幸余生者哭诉她逃生时衣服上还粘着不幸被炸死者横飞血肉，溅得惊慑万分。

这样的惨况，早前只常见在中东伊拉克，叙利亚等地带，IS作孽的恐袭场合。如今，西方国家也接二连三惨遭毒手，美国911之后，法国、丹麦、土耳其等白人及基督教徒为多的国家，均难逃噩运。

这种处心积虑的集体屠杀的政治斗争手段，其实毫无人性地屠杀无辜者的行径，已令越来越多世人感到厌恶和唾弃！这种打着极端意识形态绰号者，以宗教之名，反西方音乐，生活方式。他们认为人家是“非法的”，“被禁戒”的，应受死刑。因此滥杀无辜、使家破人亡者悲愤之外，更多国家的人民都不齿、严谴，甚至中庸温和的穆斯林，都感到悲愤，同情及歉疚。

令人担心的是这种以宗教之名展开的冷血恐怖袭击，若不停止，可能将引发更激烈的反弹和反击。西方国家的白人也有右倾偏激份子。澳洲早前就曾因受一些极端穆斯林恐袭而激愤的白人青年，在公共场所攻击无辜的穆斯林，甚至捣毁清真寺，幸好政府赶快制止。

在中东的冲突中，过去最明显的是以色列每当被巴勒斯坦恐怖分子袭击后，便立即展开更激烈的反击，以飞机、导弹攻击激进分子的基地，甚至谋杀他们的领袖。这种“以暴易暴”的血腥斗争，冤冤相报造成了千千万万无辜的平民伤亡。如今，随着双方较温和的领袖上台，在强国收手不干预下，已经和谐、和平许多了。

中东如伊拉克、叙利亚、利比亚这些年来的苦难，都可说是因为恶劣的内部政治斗争，引发外国的干预，雪上加霜。这些国家多年的内乱或因独裁统治引发了民怨民愤，加上大国的干预，比如叙利亚，反政府军4、5年来的征战不息；美俄插手，IS恐怖分子趁机崛起，伊拉克前总统沙旦胡先在美国911恐袭后，人民借机通过战争推翻了伊政权，但又无法培养出适合的继承者。伊拉克在独裁统治下，断层的领导，美国扶植的政权又缺领导能力，变成多年来宗教派系的政权斗争白热化，更血腥!结果IS恐怖组织坐大，不只在中东兴风作浪，甚至庞大，无孔不入的极端组织搞得东西方国家都非常头痛。

美军前两年加强火力派特种部队，战机重创伊拉克的IS组织，叙利亚的恐怖分子也受俄罗斯军队的攻击，表面看来，IS已失去前两年的强势，但似已化整为零，通过网络，如今便捷的交通渗透到东西方各国，连我国也被渗透。目前在警方大力的清剿扑灭下是被压下了，警方功高，值得赞赏。

然而，这场与激进化的意识形态的斗争，其实是相当耗时耗力的，更难免无辜生命的受害和损失。

以暴易暴的方法，虽可获短暂的和平。但如果大家敌我阵线分明，而不愿通过和平、调解，改以温和的斗争方式，那战斗、血腥、死亡的悲剧将没完没了。

其实，这种以宗教之名的意识形态的斗争，解铃还须系铃人，也就是伊斯兰教国家温和中庸派领袖应更努力，联合西方及其他宗教人士，共同合作、谅解、劝导、引领极端派回到正途，非以血腥斗争为最终目的。

美国新任总统特朗普上台前及刚上台时强调强硬反击恐怖分子，特别是对IS的攻击，但随着近日他访问沙地阿拉伯，和以巴领袖亲切交流，可见他也已意识到和解的重要性。

诚然，以“森林法则”，是以拳头定输赢压倒对方的，但宗教的斗争，是没完没了的，特别是据说上天堂须以敢死自杀式屠杀他人的洗脑，当无知青少年宁以杀人自残自亡上天堂时，那是无理可言，无法制止的悲剧！

如今，唯有以宗教的正念、正能量，去度化这些步入歧途的人，西方国家加强武装反恐，自卫并没有错，但亦应更注重与其他温和的穆斯林国家领袖、宗教领袖交往，建立更强的友好关系，共同想方设法来化解无穷无尽的恐怖袭击，单以武力反击非上上之策！

今天，随着交通的便利，世界各国人流移动更频密；移民潮流无法制止，很多较单纯族群国家已变成更复杂的多元种族社会了。这种潮流带来的文化、宗教、思想，价值观念的冲击，若不严谨处理，将形成更多问题，甚至隐藏着许多计时炸弹。人的生命也变成更脆弱。多宗自杀式、独狼驾卡车冲击人群、各种冷血杀人，对21世纪文明社会是多么讽刺，真的，不仅国家领袖，各国宗教领袖，智者甚至广大民众都应冷静慎思这个问题应如何解决，如何能稳定浮躁的人心和迷茫的宗教斗争！