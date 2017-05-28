疑与邻居泰妻搞暧昧 单身汉陷桃花劫被捅死 国内新闻

（太平28日讯）疑与邻居的泰裔妻子有暧昧关系，一名从事黄梨种植的单身汉遭人以利器刺死。

37岁的嫌犯在事发后与泰裔妻子不知所踪，警方正在追缉他。

这起桃色情杀案是于昨晚9时许发生在靠近太平直弄的双溪吉隆巴当牙也，死者为43岁的黄志强。

他遭人以尖器刺伤头部、脸颊及手臂，失血过多毙命在离住家约30米远的道路上。

死者下有一弟一妹，生前和妈妈同住在太平，从事耕种黄梨和芋头。平时就在住家附近的空地种黄梨，偶尔也去捉螃蟹。

警方约11时35分接到投报后赶到现场展开调查。

据记者现场观察，嫌犯所租屋子的后门外及死者卧尸的地点留下血迹斑斑，至于案发时死者与嫌凶是否有在屋内打斗，则有待警方的调查。

儿与泰女来往 母亲不敢干涉

死者母亲张秀春(66岁)受访时说，案发时她在家看电视，也没留意到死者几点出门，直到接获通知，赶到场查看才知儿子已被打死卧尸马路上。

她说，小儿子（也即是死者的弟弟）去看死者尸体后，回来告知嫌凶出手很重，除了头部受重创，连身后部也露出肠胃。

她表示，不知儿子被谁刺杀，但知道儿子与泰籍女有来往。她不敢阻止儿子与对方往来，因为儿子不喜欢家人干涉其生活。