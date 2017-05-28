【曼市恐袭】曼市嫌犯用学贷资助恐袭

（曼彻斯特28日综合电）美国小天后亚莉安娜上周一在英国曼彻斯特的演唱会，遭自杀炸弹客攻击、夺22命，警方日前宣布已逮捕11人，包括“关键人士”，案情大有进展。

据英国《每日电讯报》，在攻击中身亡的自杀炸弹客阿贝迪先前利用学生贷款和福利金来资助恐怖活动。

警方周六在曼城北区逮捕2名男子，目前已有11人遭拘留，包括阿贝迪的堂哥。据推测，阿贝迪可能是透过堂哥经营理发店，取得制造炸弹的过氧化氢。

当局推测，阿贝迪是在利比亚学制造炸弹，怀疑其旅费来源。阿贝迪已在利比亚落网的弟弟坦承，哥哥在犯案前15分钟曾打电话给他，但未透露细节。

《每日电讯报》独家披露，阿贝迪2015年秋季注册进修索尔福德大学企管课程，获至少7000英镑（约3万8300令吉）学生贷款。隔年他退学，但仍拿到同额贷款。

亚莉安娜将义唱

另外，亚莉安娜宣布会重返曼彻斯特举行慈善演唱会，称“绝不会被仇恨打败”。恐袭发生后，英国强烈不满美国泄露办案进度。美国国务卿蒂勒森前天特别飞往伦敦为此事道歉。