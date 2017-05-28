【转角处遇见特色小铺】铺屎卡 封存生活感动 悠周刊

报导：彭可晶

摄影：陈友晋

期盼多时，想在岛上过一段无羁绊的小日子，安排自己属意的散步路线，累了歇着喝一杯冰咖啡，蓄积能量再继续悠然地探索这座新旧融汇的老城。离开渡头，路过游人如织的姓氏桥却不停步，慢慢地踱步好好感受这座城的气味，跨过马路拐个弯，就遇见了可爱的红色邮筒，还有浓郁的咖啡香气。

抬头一望，用几块木板凑合起来的招牌，绘着“铺屎卡”三个方块字，逗趣幽默得让人忘了细看究竟里头是卖着什么的店铺，就一头往里面钻。回过神来，左侧有个小招牌写著《Kopikita Espresso》，吧台后面的咖啡师一面认真地盯著面前正在义式咖啡机，一边跟我打了声招呼，就径自再忙自己的事去。

把视线转向老房子的右侧，裸砖墙的那方，数排的木架子，摆满了“铺屎卡”，趋近一看，就离不开了。和在旅游旺区看到的明信片不同，卡片上印着的照片，都像是某个摄影师，把自己在地生活的感动封存在里头。抬头和咖啡师对上了视角，他扬开了笑颜：“这都是我自己拍摄自己制作的。”

趋近吧台点一杯咖啡，仅有两张小桌子的一人咖啡馆，用House Blend精选咖啡豆煮出的意式咖啡，价位从四令吉至九令吉，是连锁咖啡馆的半价，质感却超越了许多知名咖啡馆。这时候是早上的八点，有附近的上班族停下脚步，透过咖啡馆向外打开的窗户，直接向咖啡师点一杯外带一杯咖啡。

Dickie是这家特色小铺的主人。他送上煮好的咖啡，顺势就坐在一旁的木椅上逗弄那只胖嘟嘟的橘猫。我们有一搭没一搭的聊开来。Dickie原来早年是在一家首个涉足岛城的意大利国际咖啡馆连锁店上工作，有着咖啡师和导师的历练，也曾开过个性民宿，当过其他咖啡馆的督导。

咖啡职人的时光太美丽，兜兜转转他还是决定开一家一人咖啡馆。年前他决定在柴路头（Gat Lebuh Chulia）一个只有9尺X15尺的小空间，卖起外带咖啡。不挑客流量大地段好的位置，他就想过自己喜欢的日子。

他在清晨七点三十分就打开门打开吧台一侧的原木大窗准备煮咖啡，路过的旅人闻到咖啡香，禁不住驻足，在窗外直接点一杯热咖啡，就着外头唯一的位置坐下，边啜饮浓郁的咖啡，边和Dickie聊起来。过一会一台车轻轻停在路边，司机透过车窗大声往外唤了声：“一杯ESPRESSO外带！”……

“这就是我想要做的咖啡馆概念，不设太多座位，客人随手就能够带走咖啡，国外很多咖啡馆也是如此运作的。”有欧洲客人认为其他咖啡馆定价太高，来到槟岛旅行半个月，几乎天天报到，说是咖啡的价钱公道又有素质。也有旅居槟岛的外国人徒步半个市区，就为喝他煮的咖啡。

翻飞的咖啡香溢满空间，占据了老房子三分二地盘的景色明信片，大多数是他的作品。设计科班出身的他，摄影与设计也是生命中颇为重要的一环，明信片里的每张照片，都是他十数年来走遍老城拍下的深层脉动。

聊着聊着，间中有客人来点咖啡，他又回到吧台忙了一阵子，问他：“营业时间这么长，每周应该有周休一两天吧？”他眉头也不抬地缓缓答：“一周七天都在煮咖啡，反正闲着也是闲着啊！”嗯，每天看路过的风景，煮客人爱喝的咖啡，和来自世界各个角落的人们说说话，这样的人生，谁说不美好？

Kopikita Espresso（咖庇机打）

地址：57, Gat Lebuh Chulia,10300 Georgetown, Pulau Pinang.

电话：016-4447179

营业时间：7:30AM-7:30PM（每日营业）