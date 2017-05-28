【转角处遇见特色小铺】法式可颂 唤醒灵魂 悠周刊

每一个可颂，都是慧欣自己揉面团揉得养成二头肌的心血，很多客人一早等候在咖啡馆外，就是要等着一尝这有着幸福奶香的迷人滋味。

报导：彭可晶

摄影：曾国权

寻找一种美好的生活方式，就在某处聚所。

这座小城市，永远充满惊喜，一个转角，一扇门后，晃荡在城里，恣意地享受着每一道风景，遇见那些美好的小铺，还有小铺朴实可爱的主人们。

别再说这里只有千遍一律的商业味咖啡馆了，用双脚走一遍老城，你才会感受到那抹暖心的美丽风景。

恒常如新的一天，满心期待刚出炉的法式可颂香气，能唤醒沉睡一夜的灵魂。

清晨七八点钟的太阳刚升起，推开巷弄里的小咖啡馆不起眼的木门，疏落疏落的晨起人已安坐在各自属意的座位上，聊着漫无边际的话题，享受咖啡师煮好的义式咖啡，一口一口品尝着烘焙师送上来刚刚出炉的法式可颂。

向《Coffee Addict》咖啡馆的主人Justin打了声招呼，点了杯热咖啡，边望向一旁约莫只有16尺X18尺的袖珍烘焙厨房，笑着说：“今天星期一，是法国可颂日，我要两个可颂……”躲在厨房里的烘焙师探头出来打招呼，让我想起第一次遇见她和她的抹茶戚风蛋糕，还以为是东瀛女孩移居南洋体验生活。

隐在《Coffee Addict》咖啡馆内的《Le Petit Four Patisserie》烘焙坊，要不是熟人带路，就永远错过了拥有法国蓝带厨艺学院专业证书的烘焙师手艺。咖啡馆的正门在后巷，已是低调得很，这小烘焙坊又躲在咖啡馆里头，却因传递着最单纯又最美好的味蕾幸福，才启动没多少个日子，已经有不少固定客人。

扬起微笑眼睛就不自觉眯起来的《Le Petit Four Patisserie》烘焙坊主人黄慧欣，在披上蓝带烘焙师的白袍前，是一家大型外企的工程师。相较与冰冷制式的工作内容，她理想中的生活，是和奶油面粉面团一起起舞的分秒。

“我的大学时光在英格兰度过，那里是购买烘焙材料的好所在，我也开始自学制作蛋糕甜点。”回国后，女孩安稳地做着工程师的工作，内心的小宇宙却不断喷发烘焙梦，于是她开始在周末接翻糖蛋糕的订单，悄悄筑起另一个人生模型。

“2013年，在工作了五年后，我决定辞职到法国蓝带厨艺学院追梦，蓝带大厨使用法语教学，因此我在槟城法国文化协会上了基础法语课程，才顺利申请入学报读法式糕点文凭课程。”学习环境严谨注重纪律，但也因此快速吸收了法式糕点制作技术精髓，上课时只用手工制作而不依赖机器，我们习得的都是真学问。

毕业前她也曾在巴黎香格里拉酒店烘焙部实习，更让她进一步亲近法式糕点技艺。“尔后我随先生旅居上海一段日子，偶尔在当地文创市集摆摊，也透过网络接案子售卖法式甜点。”

“去年回国度假时以玩票性质在本地文创市集摆摊，机缘巧合下认识了这座老房子的业主，促成了小小烘焙坊的雏形。”2016年12月悄悄启动的《Le Petit Four Patisserie》，浓醇的奶油香气，层层酥皮堆叠出的丰富口感…她每次费时三天才完成限量二十五个的法式可颂，很快就成为人们口耳相传的极致幸福。

从揉面发酵擀面至烘焙，每一个步骤都是她独自完成，很多到过巴黎的客人才尝一口，就惊呼说：“和我在法国吃到的一模一样。”她坚持使用法国有AOP(Appellation d’Origine Protégée)产地限定认证的LESCURE品牌奶油制作可颂，甜点使用的巧克力，则是VALRHONA法芙娜巧克力。

说话语调总是轻轻地的她笑说：“其实我从不跟客人强调自己使用的食材牌子，我仅仅纯粹想要把最好的滋味传递到客人的味蕾与心里。”运作一人烘焙坊，工时很长的她仍保持著一抹明亮的眼神，她之前为了想学制作抹茶戚风蛋糕，在去日本旅行时，特地东京池袋的戚风蛋糕专卖店《La Famille》上课。

“老师只懂得日文，所以我还聘请了翻译员帮忙。”喜欢上的事情，就尽全力去追寻。她带回来的技术，与使用宇治丸久小山园抹茶粉制作的坚持，让这款抹茶戚风蛋糕成为烘焙坊的明星甜点。随口问了常来的客人，他们笑说：“其实这里的甜点都是限量制作，每一款都是明星，很难挑第一名呢。”

一不小心，就待在这个不停漫开小确幸的空间里待了大半日，点了一款又一款的甜点，感受烘焙师对甜点的热忱，感受她实践心中理想的快乐，这个星期一的午后，一点都不蓝。

Le Petit Four Patisserie

地址：209, Hutton Lane,10050 Georgetown, Pulau Pinang.

电话：012-4941858

营业时间：9AM-6PM（周二）