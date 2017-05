【转角处遇见特色小铺】 咖啡甜点轻食 享受一个人的快乐 悠周刊

报导/彭可晶

摄影/董坤铭

Swimming Cat

地址: 15, Lebuh Queen,10200 Georgetown, Pulau Pinang.

营业时间 : 10AM-7PM(周一周二休)

她说,你来吧!

会有点什么不同,也有点什么还是一如往昔。

周末下过雨的午后,骤现的阳光炙热得让人睁不开双眼,站在槟岛文青聚集地《Chai Diam Ma》旧址前,

招牌依旧,但她不是说:“里头潜进了会游泳的猫儿(Swimming Cat)…”,猫在哪里,新的招牌在哪里?

她说:“进去找王小虎吧!”王小虎不是在黄玉郎的《龙虎门》漫画里头吗?好吧,找找就是。踏入老房子门口,嗯,真的有些什么不一样,前厅吧台里,那个扎起武士头发型的人抬起头来腼腆地笑了笑,好像在哪里见过,哦,是些许年前曾经在这里办过明信片展的可爱文青……

小虎,好久不见。那,会游泳的猫呢?喏,前方木柜子里头,已经摆好姿态让你拍照了。不过它不是那头会游泳的猫,它是和我同一天来到这里的自来猫儿。换个问题再问他:“你把《Chai Diam Ma》的地方租下来,怎么不换上《Swimming Cat》的招牌?”

“外头板子有写著“We Swim,Catch your breath,take your time until 7pm.。。”喔,好吧。橘子猫轻轻走过身边,趴下来翻身伸个懒腰,小虎问说:“要喝些什么?”诶,你什么时候学会煮咖啡的?

他又笑笑说:“我们唯一那次见过面后,后来的日子,我都在连锁咖啡馆与独立咖啡馆里打转。”他的好朋友说,兴许小虎没有天赋,但他的热忱与努力超越了一切,经历和无数失败挫折,他终于可以悠然自得地冲煮一杯让人迷醉的手工咖啡,拉出一幅幅美丽的咖啡拉花。

去年从都门移居小岛,老城的步调更贴近小虎的频率。他住在老房子阁楼,协助朋友办了一场又一场的艺文活动,最后《Chai Diam Ma》的主人Queen直接要他接下咖啡馆,他思考了一阵子都没有点头。“最后不知怎么的,就答应了,哎。”连店名都是随意想想,朋友说好就好。

随心随性,看似任意摆放的一橱一桌一椅,都是小虎调整过的《Swimming Cat》模式,错落有致的位子,客人慵懒地点一杯手工咖啡,半坐半躺甚至趴在桌上放空,这里不知怎么的,就自然散发出一抹让人松懈下来发懒的气息。

大门旁边,是“小虎气息”最浓的所在。现在老房子的一侧仍保留了Queen的一些藏品,小虎向代理独立杂志的《BOK TJUV》引进多国非主流题材的刊物,中国的《够用就好》独立杂志、台湾的《The Big Issue大志》杂志、来自波兰的独立杂志《THISISPAPER》,都在这里了。

天气刚刚好的时候,客人就溜到后方天井下,就着明亮天光看完一本书,啜饮一杯咖啡,逗弄去外头玩了半天的橘子猫。来这里的客人,仿佛都把这里当成自家的客厅了,客人A这边说:“小虎,那袋零嘴呢?”小虎头也不抬答:“后面,自己拿吧!”

小虎低着头煮咖啡边说:“好像……来的都是我的朋友啦!他们有时候还来这里睡个回笼觉,不然带着自己的午餐来喝咖啡的,也有……”那些我们会遇到的咖啡馆条例:不准这样不准那样,好像都不存在。

这里是小虎的梦想平台,他说自己理想中是要做一个人份量的咖啡甜点轻食,让一个人来的客人尽情享受一个人的快乐。这里也会是一个艺文活动的交流平台。合作条件是什么?小虎又笑了:“来了,聊了再说吧。”

我仿佛不是去了一家咖啡馆。我是到朋友家发懒了一个午后吧。有空来坐坐。来坐坐。