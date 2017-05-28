嫌28元潮州粥贵 4男女翻桌丢椅砸店 国际新闻

新加坡实龙岗一带，四顾客点潮州粥、鲳鱼和小菜，却嫌28元太贵，店员起争执后翻桌，还丢木椅砸档口。

这起闹剧发生在周六早清晨约3时45分，地点是位于实龙岗路上段1012号的潮州粥档口“兴隆潮州糜饭”。

读者向《新明日报》通报，他事发时在吃宵夜，而闹事的一共三男一女，看来之前喝了酒。

记者走访档口，60多岁的清洁工张先生表示，店员将食物送去时，打算向他们收钱，却有人嫌太贵，并与店员起争执，直接将食物摔在地上还翻桌，石面桌子被砸碎。

据了解，四人点的潮州粥约28元，包括白粥、鲳鱼和几道小菜。

不愿具名的档口负责人表示，三男一女破口大骂，接着举起几张木椅，接连地砸向档口，砸碎四片玻璃，之后匆匆逃离现场。

店员见状报警，警员也到场调查。据悉，事故并没有涉及肢体冲突，因此没有店员或食客受伤。

负责人说，档口原本营业到凌晨5时，事发后员工忙着清理，将食物统统倒掉，无法继续做生意。

警方受询时表示，把案件列为恶作剧处理，调查正在进行中。

现场混乱食客慌逃

张先生表示，现场混乱，一些食客见状，没有吃完食物，就慌忙逃走。

店内一片狼藉，碗盘掉落一地，三张木椅落在摊位上。

据观察，三男一女坐在档口的不远处，被砸烂的桌子石面已碎裂，只剩下木架，今早被摆放在咖啡店的后方。

根据读者所提供的照片，摊位前满地的玻璃碎片，碗盘、餐具和食物也掉落一地，三张木椅落在摊位上。