女双定胜负挫日 中韩争苏杯 体育新闻

（黄金海岸27日综合电）身为卫冕冠军的中国队周六鏖战超过5个小时，最终中国胜出压轴的女双赛，以3比2艰难战胜日本队，连续第12次闯入羽球苏迪曼杯决赛，将于与韩国队争夺冠军。

这两队交锋堪称“变相决赛”的强强对话，两年前的苏迪曼杯决赛中，中国队3比0击败日本获得6连冠。而今，日本队整体实力增强，成为中国队的劲敌。

与8强赛相比，中国队的阵容大幅调整，陈清晨兼项女双和混双，这样第一场比赛就进行混双。男单林丹顶替谌龙出场，男双换成了“高塔组合”李俊慧/刘雨辰，女单是孙瑜，女双是陈清晨/贾一凡。日本队在女单派出了山口茜，其他出场球员与8强赛战胜大马时相同。

首场混双比赛，日本组合渡边勇大/东野有纱就给了中国队一个下马威，2比1力克世界排名第一的郑思维/陈清晨，拿下这场关键战的日本混双兴奋地犹如夺冠。

之后，“超级丹”林丹第二场顶住重压以2比0击败日本男单西本拳太，本届第二次登场、世界排名第三的李俊慧/刘雨辰在第三场又在男双中赢球，也将与世界排名第五的嘉村健士/园田启悟交手纪录反超成3胜2负，也在总比分上2比1赶超日本。

剑指2020年东京奥运会的日本队稍后由山口茜继今年全英赛再胜孙瑜，两队进入最关键的女双比拼。然而，本届回勇的日本世界排名第一兼里约奥运会金牌得主松友美佐纪/高桥礼华又再发生状态不稳的情况，结果由过去3次交手2胜1负占优的陈清晨/贾一凡以21比12、21比19胜出，上届决赛未及出场的这支日本女双遗憾吞败后，也宣告中国报到决赛。

当日两度出场的陈清晨说：“今天我就是拼，第一场不顺利，第二场体力有点下来的时候我都在调动自己情绪，不能让对手轻易得分。我们每得一分我都会积极地在场上跑一跑，也是对自己的一种调动。”

贾一凡说：“我感觉日本对手比较紧张，可能日本队对她们的期望比较大，只是我们顶住了压力拿下了一分。”

在中韩之争上，预料中国在男单、男双占据优势，而韩国有女单王牌成池铉坐镇，两队冠军胜负点将是在混双和女双项目。