槟政府折扣90%优惠 大山脚斗母宫7天凑足购地金 北马新闻

（大山脚27日讯）槟州政府以折扣90%的优惠卖地，让大山脚斗母宫理事会得在7天内即凑足购地金，并顺利移交予州政府。

这块以超低“特价”购得的土地位于双溪南眉河旁。该宫除了会兴建新宫庙弘扬文化之余，也会响应州政府提倡的绿色政策，即理事会将申请领养双溪南眉河畔并加以美化，让附近乐龄人士晨操、青少年跑步晨运及学生耕种蔬菜或草药，打造为大山脚的地标和旅游新景点。

该宫理事会周六在新址，移交购地金37万9136令吉模拟支票，由槟州首长林冠英代领。

该会主席杨金生感谢州政府的爱护，以最快时间批准新宫地申请，更仅以市价的10%即37万9136令吉优惠价，让该宫承建宫庙。

“这是槟州政府提倡宗教信仰自由、高效率、亲民政策的最好证明。”

他说，初步估计，建新宫费用需超过1000万令吉，需要社会热心人士的慷慨解囊。

“初步设计是一座古色古香、华丽堂煌，具古代帝王式的宫殿庙宇，一旦建成后，九月庆典期间能给信徒带来广阔、舒适、环境优美的活动空间，更广泛地推广弘扬九皇大帝文化，教化人心。”

林冠英莅访“送大礼”

槟州首长林冠英周六下午特莅访该宫“送大礼”，以市价即350万令吉的约10%，售出总面积约3705平方米的土地给该宫。

林冠英相信，该宫是威省首家建在河边的斗母宫，虽然槟州的土地如金，尤其是靠海靠河的土地更是值钱，但州政府仍以特价脱售土地给该宫。

他说，要真正体现宗教信仰自由，最重要的是让宗教拥有场地兴建庙宇教堂。

“州政府在北海规划一块21依格的土地给32个非伊教宗教团体，目前收到50个团体申请，不够使用。为此，州政府计划在峇都加湾规划一块更广阔的土地，优先给州内的非伊教团体。”

他说，欲要落实真正的宗教自由，一定要以开明开放的态度，其他州政府应学习槟州。

章瑛冀能成旅游新景点

较早时，巴当拉浪区州议员章瑛希望，新宫建成后会成为威省的旅游新景点，并带动当地旅游业。

与会者有大山脚国会议员沈志强、大山脚福德正神会理事长拿督庄佛和、该宫顾问拿督陈昌兴、高级拿督黄智绪、准拿督曾璧钦及斗母宫全国总会长拿督李贤源等。