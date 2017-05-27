不认同统考生有能力当官 黄家业：承认统考违宪 北马新闻

（槟城27日讯）槟州前进党实权领袖拿督黄家业认为，承认统考违反宪法，而且他不认同统考生日后有能力当政府部门的官员。

他今日在该党副主席王松富、秘书林致群、委员峇拉卡斯、青年团委员黄宗骏及吴衍岳陪同下召开记者会。他在会上说，针对统考立场，他也向槟州行动党主席曹观友或槟州首长林冠英下战帖，要求辩论“是否应该承认统考”及其他经济课题，并希望对方可在最迟周一回复。

他直言，要求曹观友辩论，这是因为曹观友是未来首长人选，因此他更希望对方听看他对于统考的宪法问题作出解释。他指出，统考生向来都无法掌握好国语，而统考生未来从台湾或中国升学回国后，在当上政府高官时却无法用流利的国语和人民沟通，这能够为人民谋取福利吗？

他也调侃说，有多名国、州议员在国、州议会上很多时候都没有站起来讲话，这是因为他们说马来文都不流畅，因此如何为人民发声？他强调，支持统考与爱华教是不同的，因此他也把自己的孩子送到华校就读。他质问林冠英是否也这样做？

他补充，提出辩论是要让人民明白这些课题，并抨击林冠英不要只是用嘴讲爱槟城，行动却害了槟城。

建议公投决定借贷

针对槟州首长林冠英在州议会提呈的2017年槟城借贷法通过一事，黄家业抨击州政府未来借贷只需通知州议会即可，这已让州议会无法监督到政府，因此他建议该让全民公投，以选择是否该向中国银行贷款。

他指出，从2008年至今，中央政府共拨出380亿令吉，而槟州本身也有16亿令吉储备金，加上售卖544亩土地价值100亿令吉，州政府总共有500多亿令吉，为何还要跟中国银行借贷？

“彭亨、沙巴及吉打州分别向中央政府借贷31亿、27亿及25亿令吉，难道这是很好的理由让声称自己赚钱的槟州政府去借钱？除非州政府是有在滥用公款，即是挪用槟城人的钱，作为行动党下一届的大选基金。”

他表示，在3天前槟州首长政治秘书黄汉伟说，除了给庙会钱外，也有拨款给在砂拉越的丰收节，现在槟城的平民百姓都顾不好了，为何还去帮助他州？他质疑，没有把槟州的钱用在州内，这是否是行动党为下届大选做准备。

他认为，槟州人民已被州议会权利扩大而被欺骗，而州政府应该要停止售卖槟城的地，否则就采取公开投票来让人民决定，应不应该通过这个借贷法案，不应该只是让行政议员通过即可，这是黑箱作业。

“若州政府要借贷，应该要清楚交代所有的计算细节，因为州政府已卖掉了近80%前槟州首长许子根当时的地。投资非卖家产，卖家产也相等于是败家仔。”