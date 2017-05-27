踊跃出席辩论借贷法案 槟民政揶揄蓝眼应声虫 北马新闻

（槟城27日讯）槟民政党指槟行政议员在州议会聆听民声环节时集体“失踪”，但在槟首长林冠英提呈借贷法案时却踊跃出席及积极参与辩论；民政党形容公正党犹如“应声虫”，在议会里连议长拿督刘子健都无实权，当权者仍是林冠英。

民政槟州第一副主席胡栋强今早在该党总部召开记者会时说，行动党众议员藐视公正党正副议长的动作是“一目了然”的，如在本月23日州议会进行时，议长奉劝行政议员们进入议会内聆听州议员所讨论的槟州人民面对生活难题，但没有一位行政议员出席聆听民声。

“反之，林冠英于本月25日提呈槟州政府借贷法案时，早前‘失踪’的议员们全部出席，还积极发表言论，似乎是要表现给林冠英看。”

“难道借贷问题还重要过人民的问题，就连在议会内拥有最高权力的议长，甚至要亲自要求行政议员出席，这显示了州议会主导者仍是行动党。”

他揶揄公正党连州内大小问题都不敢出声，那么民政愿代他们表达，因为州议会就是要听人民的话，而不是听首长的话。他认为，刘子健应勇敢站出来捍卫槟州议长的尊严，因为槟州议会是槟州最高的议会，不能让行政议员持续藐视，这是不良风气。

出席者有民政槟妇女组代主席陈赛珍、服务局主任许翔萌、民青团秘书张引弘、峇都蛮区协调员邱显昌、彭加兰哥打区协调员方群龙及宣传局主任黄志毅。