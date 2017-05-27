佳日星：私人房屋计划拨款维修 管理机构须承担20%经费

（槟城27日讯）槟州房屋委员会主席佳日星强调，虽然槟州政府也为州内私人房屋计划拨款以进行维修，但这些维修计划的管理机构必须有能力承担20%维修经费。

他解释，这是因为槟州政府只为州内私人房屋计划提供80%的维修经费拨款，另20%的维修经费，则是由管理机构或居民承担。他透露，联邦政府也有一马房屋维修基金，但有关基金拨款已从2015年的5000万，剧降92%至去年只剩下390万令吉，而且于去年槟州没有任何一项计划获得拨款。

他续透露，除了槟州，全国也有其它8个国阵州属，也没有获得联邦政府有关的拨款。他说，从一马房屋维修基金设立以来，槟州共有149项房屋计划提出申请，结果只有24项房屋计划获得拨款。他是于周六在槟城苏洛拉瓦纳金煌阁公寓宣布拨款给该公寓进行电梯提升工程时，如此指出。在场接收者为该公寓管理机构主席陈亿强。

佳日星指出，该公寓电梯提升工程耗资16万1438令吉，槟州政府提供80%的拨款，其余20%或3万2287令吉，则由管理机构承担。东洋电梯有限公司，也即是上述公寓电梯提升工程的承包商分行经理罗贤贵透露，有关的电梯提升工程预料于下月即可展开，并在1个月内完成。