巫统推介行动党危害马来人和伊教书籍 林吉祥：保留起诉权利 中南马新闻

（吉隆坡27日讯）民主行动党国会领袖林吉祥说，他对巫统宣传主任丹斯里安努亚公然推介《民主行动党危害马来西亚的马来人和伊斯兰教》（DAP Bahaya Kepada Melayu-Islam Di Malaysia）书籍，保留起诉对方的法律权利。

他说，安努亚推介违反出版法的文章集，并要其为文章集内容负责。

他更质问，安努亚身为巫统宣传主任，怎么能推介这样一本书，这是否意味巫统领袖是凌驾于法律之上？

他今日发文告，针对安努亚慕沙公布“吉祥是否种族主义？”比赛成绩，并把夺得文章组别首奖的16篇文章集结成书，这么回应。

他质疑该首奖的文集，而有关书籍没有注明出版商，已违反《1984年印刷与出版法令》。

“我要向安努亚提出一个问题，他将为‘林吉祥是种族主义者’写作比赛和所有获奖作品，承担全部法律责任吗？”

违反印刷出版法

不管怎样，林吉祥说，他还没看到该本新书，但根据行动党社青团团长黄家和指出，该书违反了法律，因为它没有符合《1984年印刷与出版法》的要求，即注明出版商和印刷商的名字。

他呼吁安努亚，把所有得奖的25份作品寄给他，以便他能阅读。

“我期待阅读首奖作品《行动党危害马来西亚的马来人和伊斯兰教》，以及其他得奖作品。”

早前，黄家和指出，《1984年印刷与出版法令》第11（1）条文阐明，任何在大马出版或印刷的刊物，必须在刊物首页或最后一页，印上印刷者和出版者的马来文或英文地址。林吉祥说，这本书是免费赠送给出席“林吉祥是种族主义者”写作比赛颁奖典礼的人，据报道，这本书收录了一个匿名作者的16篇文章，并在安努亚的写作比赛中获得1万令吉的首奖奖金。

他认为，安努亚的“成就”应收录在吉尼斯世界纪录中，因为这应该是世界上唯一的获奖者羞于公开自己得奖的比赛，作者保持匿名，并由他人代表作者领奖。

昨天颁奖礼上，25名得奖者，只有1人出席，其他由代表领奖。首奖赢得1万令吉奖金。

现场派发的新书和文章，都没注明作者，因此无法知道16篇文章的作者身份，而且该书籍没注明出版社及其地址。

安努亚举办的比赛分为文章、部落格、影片及Instagram4大参赛组别，总共有25份奖金，合共派出5万令吉。

巫统雪州主席丹斯里诺奥玛也出席新书推介。