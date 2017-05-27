叶奕良：2050年国家转型计划 年轻人态度很重要 中南马新闻

(吉隆坡27日讯)马来西亚华人行业总会(行总）总秘书拿督叶奕良认为，2050年国家转型计划中，年轻人的态度尤其重要。

他说，态度决定高度，只要大家抱着怎样的态度看待国家发展，国家的前途就注定可以爬得多高。

他以马来谐星苏莱曼耶欣和华裔电影人张秋发在2050年国家转型对话会上的掌掴事件做例子指出，这件事显示了出席者的态度和心态问题。

他说，无论是张秋发、苏莱曼及主持人的态度都是导致对话会的焦点被模糊的主要原因。

叶奕良今日为“TN50国家转型计划公民大会之雪兰莪站”致开幕词时，如是表示。

“主持人因为忽略其他人的看法，结果讨论出来的建言一定不够全面，国家领导人也不会听到真心话，这种讨论会就会完全失去意义。”

对于张秋发及苏莱曼，他表示，若一个人无法控制好自己的情绪和待人处事态度，导致更多的时间在无谓的争论和争吵，也不可能会有建设性的建议。

叶奕良指出，以自己的利益为出发点的政治态度，最后牺牲的会是国家和人民的利益。

他说，这就如国家政治若陷入朝野对立，肯定不会有心思对国家发展提出建设性的意见，若有人抱持非我类即使有好的意见也反对到底的态度，这会导致好的政策被忽略。

因此，他认为，大家必须以专业、认真、真诚的态度进行讨论，而青年更应该大幅度参与，因为青年将会主导国家走向2050年的发展。

卢成全：应更积极发言 收纳各族青年意见

马来西亚中华总商会总秘书拿督卢成全则表示，年轻人就是现在的主人翁，因此，年轻人应该更积极参与2050年国家转型计划的讨论。

卢成全指出，年轻人其实就是现在的主人翁，就如法国新任总统也不过是个不及40岁的年轻人。

因此，他认为，年轻人应该在2050年国家转型计划中积极发言。

他说，除了今日的华青对话会，全国总商会在之后也会举办各族青年一同参与讨论，收纳各族青年的意见。

对于今日的对话会，他指出，中总将会把所有的建议集合成文件，交给相关负责单位。

出席活动的包括马青总团副团长王晓庭、中总青商团总团长拿督吴逸平、副团长黄添福、行总副总会长林美珠、大会主持人兼中总人力资源发展主任暨税务组主任孔令、行总青年团署理团长陈杰胜、2050年国家转型计划大使王玉玲、华总青全国总团长拿督王琮钦、青团运总会长祝伟文、大专青总会长李祥福、青创会副会长拿督薛国诚、基督青代表邢汶全、青运总财政蔡惠丰、宗乡亲中委饶志彬和刘氏总会青年团总务刘棊煜。