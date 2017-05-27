陈志聪为满星云喊话 吁林立迎勿误导人民 国内新闻

（八打灵再也27日讯）智能与社会关怀协会代表陈志聪呼吁民主行动党泗岩沫国会议员林立迎，不要不务正业和误导人民，同时也为满星云（Monspace）喊话，认为在法庭判决前作出的指控将等同诬赖。

陈志聪周六到八打灵再也警察总部投报时指出，他曾看见两段录影片段，分别是林立迎带领19名中国投资者踩上满星云总部，以及19人非常感激林立迎的协助，声称可以获得5万令吉。

尽管陈志聪并未向媒体展示有关2则短片，但他却将炮火集中在林立迎身上，认为后者身为国会议员和律师，不应该误导人民和不务正业。

他解释，一般程序应该先向警方投报，再展开行动如要求当事人回应，而不是没有采取报案行动就带领19名投资者到满星云公司捣乱。

然而，但媒体询问是否知道实际上林立迎其实在本月22日在金马警区总部报案，隔日才率领19人到满星云公司时，陈志聪四两拨千斤，拒绝正面回应媒体疑问，并强调应该让林立迎回答。

陈志聪过去曾担任行动党士布爹区国会议员郭素沁的私人助理，后来也曾向大马反贪污委员和举报郭素沁涉及滥用捐款。过去曾屡次身穿红衣黄字“不容诬赖”召开记者会，但却因为无法提供实质证据而不正面回应媒体。

同时，他也一度在郭素沁的诽谤案败诉，因无力偿还堂费而被判入穷籍。

他今日强调，中国投资者如果真的受骗，就应该向中国当局作出投报，因此质疑为何他们没有这么做却来大马寻求协助。

他批评林立迎“选择性”处理事情，他再次引述消息，指泗岩末仍有23项民生课题仍未解决。“最重要的是，他为什么这么正义帮助外国公民处理，而不是本地公民或受害者处理。”

媒体也继续反问，过去林立迎曾为“解救普通人”（JJPTR）受害者出头，但陈志聪却强调林立迎身为议员，无权限制JJPTR创办人李宗圣露脸，或者将账目公开。

在记者会最后，陈志聪宣称林立迎过去在一宗诉讼案中败诉，仍拖欠3500令吉。

针对今日陈志聪的种种指责，林立迎接受《光华日报》电访时回应，“我不会回应他，因为那样等于抬举他”。同时，他也要求陈志聪解释，是否已经脱离穷籍。