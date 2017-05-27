免重演拆除风波 慧音社慈善晚会仅3入口置指示牌 北马新闻

（槟城27日讯）为避免再发生去年发生的市政厅拆除及折断交通指示牌事件，慧音社今年举办的“敬老慈幼慈善晚会”，只会在槟州国际会展中心（sPICE）的3个入口处安置指示牌。

慧音社社长拿督庄耿康在第37届敬老慈幼慈善晚会新闻发布会上宣布，为了避免如去年的风波重演，该社今年不会在会展中心附近，置放指示牌及设立路线。为了有效维持秩序及指挥交通，该社将从去年的550名义工增至700名。

他也指出，由于该会展中心已经翻新，里边的通道都已经更改，因此在今年的慈善晚宴上，该社也安排其中的150名义工在中心每个角落，引导出席者们到设宴地点。宴会地点是设在会展中心的旧楼内，惟停车场被移到新楼旁，停车场和宴会地点有一段距离。他说，之前义工到现场测试时，预计出席者需花大约8分钟的距离才能从停车场走到宴会地点。

“由于晚宴会有很多老人家和残疾人士出席，为了方便他们，我们会安排流动车穿梭这两个地点，载送行动不便的出席者。”

该社今年将开设300席，邀请来自槟威两地38个慈善团体，大约1000名孤寡老弱幼及残疾人士参与，以发挥老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼的华人传统美德。

他补充指，乐捐一个餐席是250令吉，而凡乐捐一个餐席可获赠两张餐券，民众也可以购买餐券，每张售价40令吉。所筹获的义款除了将乐捐予受邀的慈善团体之外，部分也将作为晚宴的花费，若还有余额，将充作该社开办的慈幼义学园基金。出席者尚有该社副社长程福隆、彭春松、总务黄植翔、副总务林唐欣等人。

【新闻背景】未向市厅申请准证 指示牌被折半

去年在会展中心举办慈善晚宴时，在湖内多处设立临时的交通指示牌，以协助出席者方便抵达场地。由于指示牌没向市政厅提出申请，在宴会前天晚上，遭槟岛市政厅人员拆除并被折成两半，引起话题风波。

该社当时指慈善晚宴不是商业活动，所以没有申请准证，况且过去近10年在同样地点办活动的经验中，都没有遇到相关问题。事件发生后，当晚出席晚宴的槟州行政议员罗兴强，代表槟州政府针对上述事件向大会致歉，并宣布拨1万令吉予大会弥补过失。较后，黄伟益国会议员及彭文宝行政议员也表态，认为市政厅执法应据合情合理来进行。

然而，市政厅一方与州政府立场不一，市政厅公共卫生及执照小组交替主席王耶宗辩称，执法组只是依法行事，没政治动机或持双重标准，同时强调行动前无需通知任何单位。他也指这些交通指示牌，危及路人安全，不过面对这些指责皆遭慧音社反驳。