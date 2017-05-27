不应将统考课题政治化 刘利民促在学术领域探讨 国内新闻

（巴生27日讯）随着全国大选逼近，政府承认独中统考文凭课题亦再次成为政治人物大选必炒课题，惟董总主席拿督刘利民促朝野政治人物，应站在学术领域探讨政府承认统考文凭问题，且不应将统考课题政治化。

他说，每逢逼近大选前，就有政治人物借着统考课题大做文章，惟他认为统考属于学术领域，不应牵涉政治。

“如果不是站在学术领域去探讨政府承认统考文凭课题，而是将承认统考文凭课题政治化，那（情况）就会变得很复杂。”

“而我很肯定的是目前承认统考文凭课题已经成为政治课题。”

刘利民是在回应行动党太平区国会议员倪可敏日前表示，倘若希望联盟在来届大选执政中央，将立即承认统考文凭一事，如是指出。

针对政府承认统考文凭进度，刘利民则坦言，董总、教育部及高等教育部等三造会谈还未开始，因此有关的进度几乎是零。

“我可以说是根本没有什么进度，即使我们在今年3月份曾写信给教育部、高教部及首相署，但任何一方都未给予回应。”

“倘若任何一方有回应，都是在公开场合发表简单的谈话，像是部长在国会做出简单的回应。但其实我们至今还在等待教育部和高教部的回应。”

他促请教育部与高教部尽快敲定会面时间，以详谈政府承认统考文凭仍需要克服的问题。

吁竞选两派人马归队 结合力量为华教努力

雪隆董联会改选在即，董总主席拿督刘利民呼吁欲竞选的两派人马，在改选后应立即归队，以结合所有力量为我国华教继续做出努力。

他表示了解在董总风波后，有二个属会与董总渐行渐远，即沙巴董联会与雪隆董联会，惟随着沙巴董联会上个月进行改选后，新选出来的领导层已表明愿意归队，因此他呼吁雪隆董联会也能够尽快归队。

刘利民今早是在巴生兴华中学出席2017年华文独中教育学术研讨会暨教享悦教学成果发表会后，接受媒体质询下个月进行的雪隆董联会改选未进行先引发风波一事，做出这项回应。

刘利民也强调，董总风波已经平息，任何人都不应再去质疑现届董总领导层的合法性。

“叶新田说现届董总领导层不合法，那他们大可以带到法庭去做挑战，但不能够颠倒是非。现届的董总领导层是获得社团注册局承认的，他们不能够说我们不合法。”

另一方面，雪隆董联会主席叶新田今早亦同样在巴生兴华中学为雪隆八独中球类赛开幕，他提及近期华教内部涌现一股暗流，主张单源流教育一事暗指现届董总领导层不利于华教一事，刘利民对此则拒绝做出任何回应，仅表示大家皆身为华教团体，为华教付出，不应该以“夺权”、“挑战”的字眼去抨击任何一方。